Спектакль Мы со смертью стояли рядом

Моноспектакль «Мы со смертью стояли рядом» на фестивале «Золотая Августина»

Не упустите возможность увидеть моноспектакль «Мы со смертью стояли рядом», который пройдет в рамках 3-го театрального фестиваля «Золотая Августина». Этот спектакль обещает стать ярким и трогательным событием, которое не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Сюжет и уникальные материалы

Спектакль рассказывает о войне, основываясь на уникальных биографических материалах, стихах, прозе и письмах, созданных в военное время. Главной героиней является Нина Петровна Токунова — ветеран Великой Отечественной войны, сотрудница Ленинградского радиокомитета во время блокады, поэтесса, чьи стихи звучали из репродукторов до произведений Ольги Берггольц. Она также была редактором фронтовой газеты и фронтовой актрисой.

Трагические события военной жизни Токуновой отражают мужество, творчество, любовь и потери, ставшие судьбоносными для всего нашего народа в годы войны.

Визуальное и звуковое сопровождение

В спектакле будут использованы фотографии военного времени, а также фото- и видео-материалы из семейного архива. Зрители смогут услышать мелодии военных песен, создающие атмосферу того времени.

Исполнитель и постановка

Главную роль исполняет Марианна Семёнова — актриса литературного театра «Классика» и внучка Н. П. Токуновой. Постановку осуществила сама Марианна, а за звуковое и визуальное сопровождение отвечает Александр Семёнов.

Этот спектакль — важная дань памяти и возможность прикоснуться к истории, которая касается каждого из нас. Не пропустите!