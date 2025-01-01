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Мы со смертью стояли рядом
Киноафиша Мы со смертью стояли рядом

Спектакль Мы со смертью стояли рядом

12+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Моноспектакль «Мы со смертью стояли рядом» на фестивале «Золотая Августина»

Не упустите возможность увидеть моноспектакль «Мы со смертью стояли рядом», который пройдет в рамках 3-го театрального фестиваля «Золотая Августина». Этот спектакль обещает стать ярким и трогательным событием, которое не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Сюжет и уникальные материалы

Спектакль рассказывает о войне, основываясь на уникальных биографических материалах, стихах, прозе и письмах, созданных в военное время. Главной героиней является Нина Петровна Токунова — ветеран Великой Отечественной войны, сотрудница Ленинградского радиокомитета во время блокады, поэтесса, чьи стихи звучали из репродукторов до произведений Ольги Берггольц. Она также была редактором фронтовой газеты и фронтовой актрисой.

Трагические события военной жизни Токуновой отражают мужество, творчество, любовь и потери, ставшие судьбоносными для всего нашего народа в годы войны.

Визуальное и звуковое сопровождение

В спектакле будут использованы фотографии военного времени, а также фото- и видео-материалы из семейного архива. Зрители смогут услышать мелодии военных песен, создающие атмосферу того времени.

Исполнитель и постановка

Главную роль исполняет Марианна Семёнова — актриса литературного театра «Классика» и внучка Н. П. Токуновой. Постановку осуществила сама Марианна, а за звуковое и визуальное сопровождение отвечает Александр Семёнов.

Этот спектакль — важная дань памяти и возможность прикоснуться к истории, которая касается каждого из нас. Не пропустите!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 августа
Камерный театр «Площадка на Грибоедова» Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, 107/6
18:00 от 800 ₽

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