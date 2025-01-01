Меню
Мы с тобой одной крови (Человеческий детеныш)
Киноафиша Мы с тобой одной крови (Человеческий детеныш)

Спектакль Мы с тобой одной крови (Человеческий детеныш)

Постановка
Большой театр кукол 12+
Режиссер Екатерина Ложкина-Белевич
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Маугли на сцене Большого театра кукол

История Маугли возвращается на сцену БТК в обновлённой редакции под названием «Мы с тобой одной крови». Постановка создана по мотивам знаменитой книги Редьярда Киплинга, но на этот раз её расскажут студенты первого курса Мастерской Р. Р. Кудашова под руководством режиссёра Екатерины Ложкиной-Белевич.

В новой версии спектакля перед зрителями предстанет мир джунглей, где главные темы — природа, дружба и борьба за собственное место в мире. История о Маугли, выросшем среди диких зверей, в очередной раз напомнит о важности взаимопонимания и единства.

Спектакль обещает стать настоящим открытием как для юных зрителей, так и для взрослых, которые смогут вновь окунуться в знакомую с детства сказку и увидеть её в новом свете.

В других городах

Санкт-Петербург, 11 октября
Большой театр кукол Санкт-Петербург, Некрасова, 10
19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 12 октября
Большой театр кукол Санкт-Петербург, Некрасова, 10
19:00 от 700 ₽

