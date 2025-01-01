Мы Русские, с нами Бог!

Приглашаем вас на уникальный концерт, который состоится в рамках программы, посвященной песням и гимнам русской воинской славы. Эта музыкальная программа станет настоящим подарком для любителей классической музыки и патриотических произведений.
Концерт представит ансамбль солистов Пермской краевой филармонии. В составе исполнителей:
Программа концерта будет представлена разнообразными произведениями, которые пробуждают чувства патриотизма и гордости за родину. Вы услышите как известные военные песни, так и уникальные гимны, которые являются неотъемлемой частью русской музыкальной культуры.
Не упустите возможность прикоснуться к наследию, вдохновленному подвигами и борьбой за свободу! Ждем вас на концерте!