Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мы Русские, с нами Бог!
Киноафиша Мы Русские, с нами Бог!

Мы Русские, с нами Бог!

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка русской воинской славы

Приглашаем вас на уникальный концерт, который состоится в рамках программы, посвященной песням и гимнам русской воинской славы. Эта музыкальная программа станет настоящим подарком для любителей классической музыки и патриотических произведений.

Исполнители

Концерт представит ансамбль солистов Пермской краевой филармонии. В составе исполнителей:

  • Александр Рогожкин (тенор) — художественный руководитель, лауреат премии им. Александра Немтина;
  • Максим Лаптев (тенор) — лауреат конкурса «Соловьи Прикамья»;
  • Максим Ануфриев (баритон);
  • Эдуард Морозов (баритон) — солист Пермской краевой филармонии и Пермского театра оперы и балета.

О программе

Программа концерта будет представлена разнообразными произведениями, которые пробуждают чувства патриотизма и гордости за родину. Вы услышите как известные военные песни, так и уникальные гимны, которые являются неотъемлемой частью русской музыкальной культуры.

Не упустите возможность прикоснуться к наследию, вдохновленному подвигами и борьбой за свободу! Ждем вас на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 23 февраля
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
19:00 от 350 ₽

В ближайшие дни

Расул Чабдаров
18+
Юмор
Расул Чабдаров
25 октября в 19:00 ДК Калинина
от 1600 ₽
Пермский Stand Up клуб
18+
Юмор
Пермский Stand Up клуб
13 декабря в 18:20 Звезды сошлись
от 700 ₽
Пермский Stand Up клуб
18+
Юмор
Пермский Stand Up клуб
11 октября в 18:20 Звезды сошлись
от 700 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше