Мы Русские, с нами Бог!

Музыка русской воинской славы

Приглашаем вас на уникальный концерт, который состоится в рамках программы, посвященной песням и гимнам русской воинской славы. Эта музыкальная программа станет настоящим подарком для любителей классической музыки и патриотических произведений.

Исполнители

Концерт представит ансамбль солистов Пермской краевой филармонии. В составе исполнителей:

Александр Рогожкин (тенор) — художественный руководитель, лауреат премии им. Александра Немтина;

Максим Лаптев (тенор) — лауреат конкурса «Соловьи Прикамья»;

Максим Ануфриев (баритон);

Эдуард Морозов (баритон) — солист Пермской краевой филармонии и Пермского театра оперы и балета.

О программе

Программа концерта будет представлена разнообразными произведениями, которые пробуждают чувства патриотизма и гордости за родину. Вы услышите как известные военные песни, так и уникальные гимны, которые являются неотъемлемой частью русской музыкальной культуры.

Не упустите возможность прикоснуться к наследию, вдохновленному подвигами и борьбой за свободу! Ждем вас на концерте!