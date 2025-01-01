Спектакль «Мы росли на 4-ой Мещанской» в Доме Высоцкого

Постановка: Андрей Бутяев, Наталия Боровская

Режиссер по пластике: Нина Ермолаева

Продюсер: Юлия Палеева

О спектакле

Добро пожаловать на спектакль «Мы росли на 4-ой Мещанской», который перенесет вас в Москву 1959 года — время эпохи «Оттепели». Этот период стал началом для многих талантливых актеров, художников и музыкантов.

Юные герои спектакля взрослеют, познают мир, дружат, ссорятся и любят. Их максимализм и резкость суждений порой приводят к расставаниям, но они продолжают верить и надеяться. Они знают, что нельзя лгать своей единственной жизни.

Лекция-погружение

Перед началом спектакля зрителей ждет особое событие — 20-минутная лекция-погружение в атмосферу эпохи. Лекцию проведет журналист и ведущий новостей «Радио 7» Денис Лизин, который поделится уникальными фактами о легенде того времени — Евгении Евтушенко.

Не пропустите!

Этот спектакль — не только возможность увидеть талантливых актеров, но и возможность глубже понять культурный контекст времени. Приходите, чтобы насладиться искусством и узнать больше о важной странице в истории нашей страны!