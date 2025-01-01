Спектакль Мы подходим к краю мира и падаем

Эскиз «Мы подходим к краю мира и падаем»: размышления о будущем и человеке

В рамках лаборатории RE: Генерация режиссер Варвара Иваник и драматург Екатерина Августеняк представляют эскиз по мотивам романа братьев Стругацких «Полдень. XXII век». Эта работа – взгляд на будущее, где человечество, достигнув высшей гармонии, начинает задаваться новыми вопросами: а что дальше?

Сюжетная завязка

Вы — путешественник во времени. Чудом выжили после необъяснимого события, очнулись в больнице будущего и оказались в мире, где все работает идеально. XXII век — эпоха, когда мечты человечества воплощены, а технологии и общество достигли идеального равновесия. Люди уверены, что «всё получилось». Но так ли это?

Ключевые вопросы постановки

Что происходит с человеком, когда все его амбиции реализованы?

Какова природа стремления к совершенству?

Возможно ли счастье в мире, где нет борьбы и противоречий?

Как мы воспринимаем мир, который больше не нуждается в нас?

Особенности спектакля

Интерактивная атмосфера : зритель становится частью событий, словно сам только что проснулся в этом мире.

: зритель становится частью событий, словно сам только что проснулся в этом мире. Ироничный взгляд на утопию : режиссер и драматург предлагают не идеализировать будущее, а задавать неудобные вопросы.

: режиссер и драматург предлагают не идеализировать будущее, а задавать неудобные вопросы. Контраст нового и старого: главные герои — это те, кто жил в эпоху борьбы, и те, кто вырос в мире гармонии. Их диалог — столкновение мировоззрений.

Зачем это нужно?

Эскиз предлагает переосмыслить идеи Стругацких о развитии человечества. В утопическом мире XXII века герои сталкиваются с той же дилеммой, что и мы сегодня: куда двигаться дальше? Этот спектакль — не только фантастическое путешествие, но и зеркало нашего времени, отражающее страхи, надежды и поиски смысла.

Позвольте себе упасть с края мира — чтобы, возможно, взлететь.