Спектакль Мы подходим к краю мира и падаем

В рамках лаборатории RE: Генерация режиссер Варвара Иваник и драматург Екатерина Августеняк представляют эскиз по мотивам романа братьев Стругацких «Полдень. XXII век». Эта работа – взгляд на будущее, где человечество, достигнув высшей гармонии, начинает задаваться новыми вопросами: а что дальше?
Вы — путешественник во времени. Чудом выжили после необъяснимого события, очнулись в больнице будущего и оказались в мире, где все работает идеально. XXII век — эпоха, когда мечты человечества воплощены, а технологии и общество достигли идеального равновесия. Люди уверены, что «всё получилось». Но так ли это?
Эскиз предлагает переосмыслить идеи Стругацких о развитии человечества. В утопическом мире XXII века герои сталкиваются с той же дилеммой, что и мы сегодня: куда двигаться дальше? Этот спектакль — не только фантастическое путешествие, но и зеркало нашего времени, отражающее страхи, надежды и поиски смысла.
Позвольте себе упасть с края мира — чтобы, возможно, взлететь.