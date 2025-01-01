Меню
Мы подходим к краю мира и падаем
Киноафиша Мы подходим к краю мира и падаем

Спектакль Мы подходим к краю мира и падаем

Возраст 18+

О концерте/спектакле

Эскиз «Мы подходим к краю мира и падаем»: размышления о будущем и человеке

В рамках лаборатории RE: Генерация режиссер Варвара Иваник и драматург Екатерина Августеняк представляют эскиз по мотивам романа братьев Стругацких «Полдень. XXII век». Эта работа – взгляд на будущее, где человечество, достигнув высшей гармонии, начинает задаваться новыми вопросами: а что дальше?

Сюжетная завязка

Вы — путешественник во времени. Чудом выжили после необъяснимого события, очнулись в больнице будущего и оказались в мире, где все работает идеально. XXII век — эпоха, когда мечты человечества воплощены, а технологии и общество достигли идеального равновесия. Люди уверены, что «всё получилось». Но так ли это?

Ключевые вопросы постановки

  • Что происходит с человеком, когда все его амбиции реализованы?
  • Какова природа стремления к совершенству?
  • Возможно ли счастье в мире, где нет борьбы и противоречий?
  • Как мы воспринимаем мир, который больше не нуждается в нас?

Особенности спектакля

  • Интерактивная атмосфера: зритель становится частью событий, словно сам только что проснулся в этом мире.
  • Ироничный взгляд на утопию: режиссер и драматург предлагают не идеализировать будущее, а задавать неудобные вопросы.
  • Контраст нового и старого: главные герои — это те, кто жил в эпоху борьбы, и те, кто вырос в мире гармонии. Их диалог — столкновение мировоззрений.

Зачем это нужно?

Эскиз предлагает переосмыслить идеи Стругацких о развитии человечества. В утопическом мире XXII века герои сталкиваются с той же дилеммой, что и мы сегодня: куда двигаться дальше? Этот спектакль — не только фантастическое путешествие, но и зеркало нашего времени, отражающее страхи, надежды и поиски смысла.

Позвольте себе упасть с края мира — чтобы, возможно, взлететь.

Октябрь
2 октября четверг
20:00
Скороход Санкт-Петербург, Московский просп., 107, корп. 5, 4 этаж
от 2000 ₽

