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Мы несем любовь в себе
Киноафиша Мы несем любовь в себе

Спектакль Мы несем любовь в себе

Постановка
Челябинский Молодежный театр 12+
Режиссер Семен Филиппов
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль-концерт хоровой музыки «Мы несем любовь в себе» Челябинского молодежного театра

Приглашаем вас на уникальный спектакль-концерт хоровой музыки под названием «Мы несем любовь в себе». Это событие обещает стать настоящим праздником для всех любителей театра и музыки.

Исполнители и программа

Весь актерский состав Молодежного театра выступит на этой сцене, даря зрителям мощные эмоции и незабываемые впечатления. Каждый номер программы наполнен глубокими чувствами и искренностью, что позволяет зрителям погрузиться в атмосферу любви и тепла.

Интересные факты

  • Спектакль включает в себя как классические, так и современные хоровые произведения.
  • «Мы несем любовь в себе» — это не только название, но и философия, которая пронизывает каждую ноту.

Подарите себе и своим близким вечер, наполненный музыкой, эмоциями и любовью!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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