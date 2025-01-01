Премьера детского спектакля «Мы на острове Сальткрока» в Воронеже

В каждом из нас живут воспоминания о детстве — тёплые и беззаботные, наполненные приключениями, яркими красками и чудесными друзьями. Но одно воспоминание всегда остаётся особенным. Это память о месте, где ты проводил лето. У кого-то это домик в деревне, у кого-то — детский лагерь, а для кого-то — просто двор родного дома. Место, обладающее своим неповторимым запахом и особой текстурой.

Для Пелле таким местом стала «хижина столяра» на острове Сальткрока. Он расскажет вам, каким он запомнил то лето, когда был ещё совсем мальчишкой. Вы услышите о забавных проделках, которые он совершал вместе со своей несносной лучшей подругой Чёрвен, и о том, как одна крона превратилась в самую главную покупку его жизни.

Информация о спектакле

Место проведения: Театр Кот, Текстильщиков 1Б (2 этаж). Зал «Лаборатория».

Не упустите возможность погрузиться в мир детских воспоминаний и ярких эмоций вместе с Пеллой и его приключениями на волшебном острове!