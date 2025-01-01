Спектакль Мы летим

Премьера: «Боинг-Боинг» по пьесе Марка Камолетти

Приготовьтесь к захватывающему путешествию в мир комедийных недоразумений! Успешный парижский архитектор Бернар — настоящий ловелас. У него сразу три невесты-стюардессы, которые не догадываются о существовании друг друга: француженка Мишель, немка Марта и американка Мэри. Каждая из них работает в разных авиалиниях, и ловкий Бернар планирует свои встречи так, чтобы их пути не пересекались. Но однажды его идеальная схема дает сбой, что приводит к череде неловких ситуаций и смешных инцидентов.

Легенда французского театра

Пьеса «Боинг-Боинг» — это классический образец комедии положений и настоящая легенда французского театра XX века. Она не только вошла в «Книгу рекордов Гиннесса» как самая часто исполняемая в мире французская пьеса, но и была поставлена в 60 странах, переведена на более чем 40 языков. Такое признание подтверждает ее стойкую популярность и актуальность.

Актерский состав

Станислав Бондаренко

Евгения Лоза

Елена Валюшкина

Илья Малаков

Татьяна Арнтгольц

Ольга Арнтгольц

Создатели

Режиссер: Кирилл Вытоптов

Не упустите возможность обратиться к этой комедии, которая подарит вам море позитивных эмоций и отличное настроение!