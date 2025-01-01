Мы летим в Новый год. Песни из «Летающих зверей» и «Смешариков».

Новогодний концерт от СмешBand

Под Новый год самая философская и эмоционально разнообразная программа СмешBand «Мы летим» превратится в настоящую сказку с подарками и сюрпризами. Это не просто концерт, а увлекательное зрелище, где музыка, анимация и театр создают удивительный мир летающей страны.

Уникальный формат

В этом спектакле по залу плывут облака, а каждая песня рождается как отдельная зрелищная история. Задумчивая лирика песен из «Летающих зверей» сплетается с драйвом «Смешариков», создавая уникальное соединение жанров. В таком формате программа становится близкой каждому зрителю — здесь есть все: от игры воображения до настоящей рок-энергии.

Долгожданные встречи

Новогодний концерт будет наполнен долгожданными встречами и совершенно неожиданными номерами. В процессе выступления зрителей порадуют артисты Сергей Мардарь, который озвучивает Совунью, Кар-Карыча и Черепаху Че, а также Вадим Бочанов, голос Бараша. Не забудем и о смешариковском Деде Морозе — он тоже станет частью этого волшебства.

Участники программы

СмешBand — это группа джазовых и рок-музыкантов, которую собрали композиторы Марина Ланда и Сергей Васильев. Эти авторы музыки и песен для множества анимационных фильмов, среди которых и «Смешарики», и «Летающие звери». Исключительной особенностью выступлений бэнда на Новой сцене Александринского театра является участие юных артистов — учеников Музыкального Театра Детей.