Мы+: Крик
Киноафиша Мы+: Крик

Спектакль Мы+: Крик

Постановка
Театр на Юго-Западе 16+
Продолжительность 1 час
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Психологический триллер по мотивам пьесы Теннесси Уильямса «Спектакль на двоих»

Приглашаем вас на захватывающее представление по мотивам пьесы великого Теннесси Уильямса «Спектакль на двоих», которую сам автор считал своей лучшей работой. Это произведение погружает зрителей в мир бесконечного страха и внутренней борьбы.

Сюжет

Основные герои — брат и сестра Феличе и Клер, оба актёры, которые на протяжении всего спектакля играют пьесу, написанную Феличе. Сюжет этой пьесы, в свою очередь, основан на их детском кошмаре — убийстве родителей. Прошлое переплетается с настоящим, а фантазия с реальностью, создавая напряженную атмосферу.

Темы и эмоции

В центре повествования — сложные отношения между братом и сестрой. Они испытывают одновременно любовь и ненависть друг к другу, что лишь усиливает атмосферу безысходности. Несмотря на страдания и внутренние конфликты, герои продолжают искать выход из ситуации, что делает их борьбу ещё более напряжённой и эмоциональной.

Интересные факты

Теннесси Уильямс, американский драматург, известен своими глубокими психологическими триллерами. Его пьесы исследуют сложные человеческие эмоции, а «Спектакль на двоих» не является исключением. Это произведение заставляет зрителей задуматься о природе страха и о том, как прошлое влияет на наше настоящее.

Не упустите возможность увидеть эту интригующую постановку, которая погружает в мир человеческой психологии и эмоций!

Режиссер
Юлия Дегтяренко
В ролях
Юлия Дегтяренко
Николай Дроздовский

Фотографии

