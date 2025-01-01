Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мы из мюзикла
Киноафиша Мы из мюзикла

Спектакль Мы из мюзикла

12+
Режиссер Александр Исаков
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыкально-танцевальное шоу в Петербурге

В последние годы жанр мюзикла в Петербурге стал чрезвычайно популярен, обретя множество почитателей. Обратиться к такому материалу — это большая смелость, но именно юности свойственны риск и творческий порыв.

Жанр мюзикла объединяет действие, вокал и пластику. В шоу-программе театра «АРТ» герои мировых хитов, таких как «Чикаго», «Нотр-Дам де Пари», «Кошки», «Милая Чарити», «Смешная девчонка», «Кабаре» и «Иисус Христос — Суперзвезда», стремятся быть услышанными и доказать, что достойны внимания и восхищения публики всего мира!

На вас ждут образцы классических номеров из мюзиклов, а также смелые авторские решения и хореография легендарного Боба Фосса. Эта программа наполнена безумной энергетикой молодости, которая преодолевает любые преграды на пути артиста к его мечте.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего шоу «Мы из мюзикла»!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 июля
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
19:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 23 сентября
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
19:00 от 1100 ₽

В ближайшие дни

Прогулка по Михайловскому театру
6+
Иммерсивный
Прогулка по Михайловскому театру
25 июля в 15:30 Михайловский театр
Билеты
Семью восемь
16+
Драма
Семью восемь
14 сентября в 19:00 Дворец искусств Ленинградской области
от 500 ₽
Петербург ХХ. Есенин. Хармс. Довлатов. Бродский
16+
Иммерсивный Сторителлинг
Петербург ХХ. Есенин. Хармс. Довлатов. Бродский
23 августа в 17:00 Пространство «Замок на Невском»
от 2500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше