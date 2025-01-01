Спектакль Мы из мюзикла

Музыкально-танцевальное шоу в Петербурге

В последние годы жанр мюзикла в Петербурге стал чрезвычайно популярен, обретя множество почитателей. Обратиться к такому материалу — это большая смелость, но именно юности свойственны риск и творческий порыв.

Жанр мюзикла объединяет действие, вокал и пластику. В шоу-программе театра «АРТ» герои мировых хитов, таких как «Чикаго», «Нотр-Дам де Пари», «Кошки», «Милая Чарити», «Смешная девчонка», «Кабаре» и «Иисус Христос — Суперзвезда», стремятся быть услышанными и доказать, что достойны внимания и восхищения публики всего мира!

На вас ждут образцы классических номеров из мюзиклов, а также смелые авторские решения и хореография легендарного Боба Фосса. Эта программа наполнена безумной энергетикой молодости, которая преодолевает любые преграды на пути артиста к его мечте.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего шоу «Мы из мюзикла»!