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Мы из 90-х
Билеты от 2700₽
Киноафиша Мы из 90-х

Спектакль Мы из 90-х

12+
Возраст 12+
Билеты от 2700₽

О концерте/спектакле

Мюзикл «Мы из 90-х»: Путь к мечте

Три лучшие подруги с детства мечтали о сцене. Они представляют, как стоят в свете ярких прожекторов, а в зале толпы зрителей унисон поют их песни. Но мечты – это только начало. Чтобы стать звездами, подруги решаются на отчаянный шаг, ведь путь к сцене оказывается не таким лёгким, как кажется.

Яркие музыкальные номера

Мюзикл «Мы из 90-х» предлагает зрителям уникальную возможность погрузиться в атмосферу той эпохи. Каждая песня отражает внутренние переживания героинь, раскрывая их стремления и страхи. Зрители смогут насладиться не только яркими мелодиями, но и запоминающимися текстами, которые заставляют задуматься о настоящих ценностях.

Что нужно знать о спектакле

  • Даты и место: Проверьте расписание на сайте театра, чтобы не пропустить выступление.
  • Возрастное ограничение: Мюзикл подходит для зрителей старше 12 лет.
  • Продолжительность: Около 2 часов с антрактом, что позволяет насладиться полным погружением в историю.

Не упустите шанс стать частью этой увлекательной истории о дружбе, мечтах и стремлении к звёздам!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
19:00 от 2700 ₽
1 августа
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
19:00 от 2700 ₽
14 августа
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
19:00 от 2700 ₽
30 августа
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
19:00 от 2700 ₽

В других городах

Самара, 3 октября
ДК «Металлург» Самара, просп. Металлургов, 75
19:00 от 1800 ₽

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