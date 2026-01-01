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Мы идем смотреть «Чапаева»
Киноафиша Мы идем смотреть «Чапаева»

Спектакль Мы идем смотреть «Чапаева»

18+
Продолжительность 2 часа 10 минут
Возраст 18+

О спектакле

Описание спектакля

Евгений Тимошин, советский инженер, сталкивается с кризисом в жизни: его труд не оценивается начальством, отношения с семьей испытывают трудности, а эпоха, в которой он живет, далека от идеалов времен Чапаева. Однако в его монотонное существование врывается неожиданная встреча, которая может изменить его будущее. Теперь перед Тимошиным открывается шанс вернуться к своим истинным увлечениям и пройти через внутреннее перерождение. В спектакле вы встретитесь с яркими и запоминающимися персонажами, чьи истории и конфликты проникают в самые глубины человеческой души.

Режиссер
Константин Телегин
В ролях
Андрей Черных
Константин Телегин
Елена Жданова
Вероника Вороненко
Мария Недобуга
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