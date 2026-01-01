Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мы хотим танцевать
Киноафиша Мы хотим танцевать

Спектакль Мы хотим танцевать

Продолжительность 1 час 30 минут

О спектакле

Спектакль о времени и межпоколенных конфликтах

Этот спектакль заставляет задуматься о вечных вопросах, о коммуникации между поколениями и о том, что мы хотим сказать миру. Он затрагивает темы сравнения старшего и младшего поколений, а также важности традиций и мечт. Зрителям предложены откровенные рассуждения о жизни, свободе и будущем.

Что нас волнует?

Создатели спектакля провели множество бесед с современниками, задавая ими сотни вопросов:

  • Раньше было лучше?
  • Чем отличается ваше поколение от поколения ваших родителей?
  • В чем вы видите проблемы современных людей?
  • О чем мечтаете в течение жизни?
  • Какую роль играют традиции в нашей жизни?

Эти вопросы стали основой для создания спектакля, который не только исследует текущие проблемы, но и делает это с легкой иронией. Спектакль предлагает зрителям взглянуть на знакомые проблемы с нового угла зрения.

Формат и настроение

Ожидайте, что этот спектакль будет не только серьезным, но и веселым. Его содержание полное иронии, что позволяет не погружаться в депрессию, а наоборот, «танцевать» с проблемами. Это отличный способ взглянуть на конфликты и различия через призму диалога и юмора.

Погрузитесь в атмосферу театра, где актеры обсуждают волнующие их вопросы, ищут ответы и, возможно, находят нечто большее для себя и своей аудитории.

Купить билет на спектакль Мы хотим танцевать

Помощь с билетами
В других городах
Март
28 марта суббота
19:00
Пространство «Трансформа» г. Алматы, ул. Маркова 44, 1 этаж

В ближайшие дни

Песок в постели
Экспериментальный
Песок в постели
28 марта в 19:00 Театр-студия «Оркен»
от 10000 ₽
Чехов. Дом с мезонином
Читки пьес
Чехов. Дом с мезонином
10 апреля в 19:00 Дворец Школьников
от 2000 ₽
Аладдин (на казахском языке)
Детский
Аладдин (на казахском языке)
21 марта в 14:00 Тотальный театр
от 2000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше