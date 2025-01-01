Спектакль Мы хотим танцевать

Музыкальная комедия «Мы хотим танцевать»

Музыкальная комедия «Мы хотим танцевать» – это яркий спектакль о творческом энтузиазме и борьбе с театральными штампами и рутиной. Авторами пьесы являются известные либреттисты Советского Союза и России – Владимир Константинов и Борис Рацер. Они описали свою работу как «оперетта, в которой много танцуют, или балет, в котором много поют».

Сюжет и время действия

Действие спектакля разворачивается в конце 1960-х годов в Ленинграде, а также в Дальногорском театре оперетты. Главные герои – молодые выпускники театрального училища, которые получили назначение в театр Дальногорска. Они полны идей и стремятся создать новое искусство, однако сталкиваются с холодным приемом со стороны художественного руководства.

Тайная постановка

Не находя поддержки, герои решаются на смелый шаг – тайно готовят спектакль в жанре мюзикла, который считается запрещенным. Их стремление к творчеству и желание преодолеть преграды становятся центральной темой спектакля.

Премьера

Премьера музыкальной комедии «Мы хотим танцевать» состоялась 21 и 22 мая 2025 года, в рамках открытия VI Международного фестиваля оперетты в Чувашском государственном театре оперы и балета «Волга Опера».

Не пропустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который вдохновляет и заряжает энергией!