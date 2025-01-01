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Мы хотим танцевать
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Киноафиша Мы хотим танцевать

Спектакль Мы хотим танцевать

Постановка
Новая опера им. Колобова 12+
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальная комедия «Мы хотим танцевать»

Музыкальная комедия «Мы хотим танцевать» – это яркий спектакль о творческом энтузиазме и борьбе с театральными штампами и рутиной. Авторами пьесы являются известные либреттисты Советского Союза и России – Владимир Константинов и Борис Рацер. Они описали свою работу как «оперетта, в которой много танцуют, или балет, в котором много поют».

Сюжет и время действия

Действие спектакля разворачивается в конце 1960-х годов в Ленинграде, а также в Дальногорском театре оперетты. Главные герои – молодые выпускники театрального училища, которые получили назначение в театр Дальногорска. Они полны идей и стремятся создать новое искусство, однако сталкиваются с холодным приемом со стороны художественного руководства.

Тайная постановка

Не находя поддержки, герои решаются на смелый шаг – тайно готовят спектакль в жанре мюзикла, который считается запрещенным. Их стремление к творчеству и желание преодолеть преграды становятся центральной темой спектакля.

Премьера

Премьера музыкальной комедии «Мы хотим танцевать» состоялась 21 и 22 мая 2025 года, в рамках открытия VI Международного фестиваля оперетты в Чувашском государственном театре оперы и балета «Волга Опера».

Не пропустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который вдохновляет и заряжает энергией!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 сентября
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

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