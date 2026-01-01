Оповещения от Киноафиши
My favourite things. Трио Дарьи Уфимцевой
6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт трио Дари Уфимцевой «My favourite things»

На сцене одного из лучших джаз-клубов пройдет концерт трио Дари Уфимцевой, где зрители смогут насладиться самыми популярными джазовыми композициями. Музыканты исполнят свои любимые песни, создавая непревзойденную атмосферу.

Таланты трио

Трио Дари Уфимцевой состоит из высококвалифицированных музыкантов, которые завоевали популярность на многих джазовых фестивалях и концертных площадках. Их мастерство и страсть к музыке делают каждое выступление уникальным.

Почему стоит посетить концерт?

Это не просто возможность услышать любимые джазовые мелодии, но и шанс оказаться в центре живого и динамичного исполнения, которое оставит яркие впечатления. Вы сможете насладиться качественным звуком и атмосферой, характерной для настоящего джазового клуба.

Кому будет интересно?

Концерт привлечет внимание всех любителей джазовой музыки, а также тех, кто ценит живые выступления талантливых исполнителей. Не упустите возможность провести вечер в компании хорошей музыки и ярких эмоций!

Март
4 марта среда
19:00
Ever Jazz Екатеринбург, Тургенева, 22

