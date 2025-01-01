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Мы были маленькие
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Спектакль Мы были маленькие

6+
Режиссер Александрина Мерецкая
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Путешествие в мир фантазий. Спектакль для семейного просмотра 

«Такой простой и такой сложный спектакль» — именно так можно охарактеризовать новое театральное произведение, которое станет настоящим событием для семейного просмотра. Этот спектакль не только привлечет внимание детей, но и предложит взрослым важные темы для размышлений.

Темы, близкие каждому

Спектакль погружает зрителей в мир детских фантазий и волшебства, где можно беззаботно сказать: «А давай…» и отправиться в увлекательное путешествие. Это уникальная возможность провести время с ребенком и обсудить темы, о которых редко говорят в повседневной жизни. Как пробудить воображение? Где обитает этот чудесный мир, полный вдохновения и эмоций? И действительно ли мы сами являемся частью этого мира?

О режиссере и актерах

Режиссером спектакля выступила талантливая Александрина Мерецкая, известная своим умением создавать атмосферу волшебства на сцене. В главных ролях зрителей ждут замечательные актеры: Юлия Рубан и Андрей Бахарев, чье мастерство заставит зрителей переживать каждую эмоцию героев.

Не упустите шанс!

Этот спектакль — не просто развлечение, а настоящая работа для ума и сердца, способная вдохновить зрителей на новые открытия. Не упустите шанс погрузиться в мир, где возможно все. Приходите с детьми и откройте для себя новые горизонты вместе!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 17 августа
Линии Ростов-на-Дону, 18-я линия, 8
12:00 от 1300 ₽

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