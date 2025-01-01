Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мы — ленинградцы
Киноафиша Мы — ленинградцы

Спектакль Мы — ленинградцы

Постановка
Театр драматических импровизаций 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Память о Ленинграде: специальная программа в Театре драматических импровизаций

Приглашаем вас на уникальную программу, посвященную Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это событие станет не только данью памяти, но и возможностью погрузиться в атмосферу того времени через слова и эмоции людей, переживших ужасные дни осады.

Что вас ждет?

В программе вы услышите:

  • Стихи о войне, полные боли и надежды;
  • Отрывки из дневников жителей осажденного города, которые помогут понять, каково было жить в условиях блокады;
  • Песни того времени, которые стали символом мужества и стойкости.

Значимость события

Через воспоминания и переживания свидетелей этого сложного и героического периода мы сохраняем память о нашей Родине. Литература и музыка тех лет несут в себе не только трагедию, но и надежду на будущее, что делает данную программу особенно важной для всех нас.

Приходите, чтобы вместе вспомнить и почтить память тех, кто пережил блокаду, и тех, кто отдал свои жизни за свободу нашего города.

Режиссер
Ольга Цветкова
В ролях
Вера Бабайцева
Федор Баличев
Лариса Мосина
Лидия Тригубенко
Наталья Швец
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше