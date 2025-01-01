Курс на патриотизм: концерт «Мы — единое целое!»

Ансамбль солистов Пермской краевой филармонии «Хорус-квартет», под руководством лауреата премии имени Александра Немтина Александра Рогожкина, приглашает вас на вдохновляющий концерт «Мы — единое целое!». Этот уникальный проект соберёт как старинные солдатские, так и современные патриотические песни, пропитанные мужеством и любовью к Родине.

Творчество, основанное на традициях

Ансамбль «Хорус-квартет» активно промоутирует русскую патриотическую песню. Эти композиции всегда опираются на историческое прошлое нашей страны, отражая богатую историю народа. Главное их достоинство — это оптимизм и вера в человечность, дружбу и любовь.

Программа концерта

Концерт начнётся с солдатской песни «Вспомним, братцы, россов славу», написанной в июле 1812 года. Слова к этой композиции принадлежит Фёдору Николаевичу Глинке, русскому поэту и участнику Отечественной войны 1812 года. Зрителей ждут также старинные русские вальсы: «На сопках Маньчжурии», «Амурские волны» и «Берёзка».

Кроме того, будут исполнены песни современных авторов, таких как Константин Губин, Олег Непряхин и Виктор Чупретов, а также произведения священнослужителей Романа Тамберга и Александра Андреева. Слушатели услышат и работы пермских композиторов, включая «Вера, крест и молитва» протоиерея Игоря Ануфриева и «Преображение Руси» Геннадия Лукиных.

Множество музыкальных красок

Также в программе предусмотрены народные песни России и Беларуси, в частности, сербская песня «Вера вечна, вера славна!» на стихи святого Николая Сербского и «Покаянная молитва» Петра Ильича Чайковского на слова Алексея Плещеева.

25 лет вдохновения

«Хорус-квартет» уже на протяжении 25 лет радует слушателей своим мастерством и артистизмом. Это известное пермское музыкальное объединение пользуется большой популярностью среди публики. В его составе — профессиональные певцы и лауреаты различных музыкальных конкурсов: теноры Александр Рогожкин и Максим Лаптев, баритон Максим Ануфриев и бас Эдуард Морозов.

Ансамбль продолжает славные традиции ансамблевого мужского пения, а чистота их звука и многоголосие на радость зрителям уже принесли коллективу заслуженную славу.