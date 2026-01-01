Киноафиша Мы - казаки. Кубанская казачья вольница имени Н.В. Кубаря

6+
О концерте

Кубанская казачья вольница: возвращение к истокам казачьей культуры

Государственный концертный ансамбль танца и песни «Кубанская казачья вольница» — это уникальный коллектив, который представляет богатство казачьей культуры Юга России, Украины и Северного Кавказа. С момента своего основания в 1986 году, ансамбль стал символом Кубани, сочетая в своем репертуаре традиционные танцы и песни.

История ансамбля началась с программы «Казачья быль», предложившей зрителям захватывающее зрелище, полное народных гуляний, танцев и сцен из казачьей жизни. Композитор Григорий Пономаренко создал для этой программы одиннадцать песен, охватывающих широкий спектр тем: от патриотических до лирических. Эти произведения рассказывают о жизни казаков, любви и вечных ценностях, подчеркивая красоту и дух Кубани.

Работа с Григорием Пономаренко была не только удачей, но и большой ответственностью для коллектива. Тщательные репетиции, поиск аутентичного музыкального материала и создание достоверных образов помогли «Казачьей были» завоевать любовь зрителей. На сцене во время выступлений можно увидеть традиционные казачьи предметы быта, такие как прялка и люлька, что добавляет антуража и атмосферности.

С 1990 года ансамбль продолжает свое творчество в Краснодарской филармонии, значительно увеличив свое мастерство и расширив репертуар. Он стал Государственным концертным ансамблем танца и песни «Кубанская казачья вольница», продолжая привлекать новых поклонников и завоевывать сердца зрителей на гастролях.

Июнь
14 июня воскресенье
17:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55

