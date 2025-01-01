Первое выступление MVF Band в Ростове-на-Дону

В театре ЭССЕ Ростов-на-Дону состоится долгожданное выступление Miqayel Voskanyan and Friends (MVF Band) — одного из ведущих современных музыкальных коллективов из Армении, который создает музыку в жанрах этно-джаз и фолк-фьюжн.

Об уникальном составе

Группу возглавляет талантливый армянский музыкант и композитор Микаел Восканян. Он играет на армянском таре — древнем народном инструменте, который традиционно использовался только в народной музыке. Однако Восканян смог переосмыслить его звучание, превратив тар в главный инструмент современного исполнения.

MVF Band была основана в 2011 году и в ее состав входят одни из лучших музыкантов Армении:

Микаел Восканян - тар, вокал

- тар, вокал Арман Пештмалджян - клавиши

- клавиши Давид Мелконян - саксофон

- саксофон Гурген Казарян - бас-гитара

- бас-гитара Григор Давтян - ударные

Музыкальный стиль и достижения

MVF Band создает уникальное музыкальное звучание, синтезируя современную музыку с армянскими народными мелодиями. Их композиции полны импровизации и структурированной композиций, а каждое выступление — это путешествие в мир фольклора и джаза.

Группа была удостоена prestigous армянских наград, включая Van Music Award за лучший фолк-альбом и национальную премию Цицернак за лучший джаз/фолк-проект. В 2023 году MVF Band приняла участие в культурной программе Center Stage, организованной Госдепартаментом США, что стало огромной честью для коллектива.

Мировая популярность

MVF Band выступала более чем в 30 странах, включая такие знаменательные площадки, как Royce Hall и Kennedy Center. Нью-йоркское издание Music Daily описывает их концерты как «волшебные, завораживающие и захватывающие».

Не упустите возможность погрузиться в их незабываемое музыкальное путешествие, которое объединяет традиции и современность, фольклор и джаз. Ожидайте яркое, эмоциональное представление, которое перенесет вас в мир армянской музыки и онлайновых современных звуков.