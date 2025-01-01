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Музыка.pro

Постановка
Театр на Юго-Западе 12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Вечер Вадима Егорова в Арт-Кафе

В нашем театре музыка играет ключевую роль, сопровождая зрителей перед спектаклями и часто становясь важным элементом атмосферных событий. Иногда она даже выходит на первый план, как в Арт-Кафе, где звучат уникальные живые выступления.

Ностальгия и вечные хиты
Строки из песен Вадима Егорова знакомы каждому, кто пережил эпоху шестидесятых и позже. «Друзья уходят как-то невзначай...», «Над землёй бушуют травы…», «Нам с сестрёнкой каюк…», «Панамки» — эти песни олицетворяют целые эпохи и остаются важной частью музыкальной памяти многих поколений.

Вечер поэзии и музыки
Вечер  обещает быть незабываемым. Вадим Егоров подарит зрителям мудрость и нежность, грусть и надежду, свет и красоту своих стихов и песен. В концерте примут участие Веста Солянина и артисты театра.

Приходите, чтобы услышать живые, искренние произведения, которые, возможно, вернут вас в те времена, когда музыка становилась настоящим спутником жизни.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
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20:00 от 1000 ₽
18 октября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
21:00 от 1000 ₽
25 октября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
21:00 от 1000 ₽

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