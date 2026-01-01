Детская познавательная программа «Музыкальный зоопарк» пройдет в Краснодаре в Муниципальном концертном зале органной и камерной музыки. Этот интерактивный проект из цикла «Выходной в МКЗ» создан специально для юных слушателей и их родителей.

Артисты программы используют различные музыкальные инструменты, такие как орган, скрипка и флейта, чтобы «рисовать» образы животных и птиц. Звуки музыки помогают детям увидеть мир фауны через призму музыкального искусства.

В программе участвуют фрагменты знаменитой сюиты Камиля Сен-Санса «Карнавалы животных», а также произведения Николая Римского-Корсакова и современных композиторов. Это создает увлекательный музыкальный фон, богатый разнообразием звучания.

Музыковед в доступной и игровой форме рассказывает детям об инструментах, а также о том, как композиторы передают повадки зверей в музыке. Такой формат обучения способствует развитию интереса к музыке и искусству с раннего возраста.

«Музыкальный зоопарк» — это не просто концерт, а возможность для детей узнать больше о мире музыки и животных, занимаясь активным прослушиванием и участвуя в интерактивных играх.