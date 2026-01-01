Музыкальный зоопарк от Контрабас-квартета

Музыкальный зоопарк с Контрабас-Квартетом

Погрузитесь в захватывающий мир музыки и творчества с арт-проектом «Контрабас-Квартет». В рамках спектакля «Музыкальный зоопарк» юные зрители не только услышат любимые мелодии, но и сами станут активными участниками представления.

Что ждет детей на спектакле

Во время события маленькие зрители отправятся на веселую прогулку вместе с музыкантами. Каждый ребенок сможет:

слушать и рассказывать интересные истории;

разгадывать загадки;

танцевать, петь и даже играть на музыкальных инструментах!

Музыкальные приключения

Вместе с артистами ребята поймают летучую мышь, поплавают с лебедем и найдут, где прячется котик по его голосу. А для того чтобы размять косточки, будут танцевать вместе с маленькими утятами.

Звуки великих композиторов

Музыка из произведений великих мастеров — Штрауса, Сен-Санса, Шуберта и Моцарта — станет неотъемлемой частью этого яркого события. Уверяем, скучать не придется!