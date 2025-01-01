Музыкальный вояж

Вечер с Арсеном Мукенди: Музыка разных эпох и стилей

Арсен Мукенди — невероятно яркий и харизматичный певец российской эстрады. Он является суперфиналистом проекта Главная сцена и финалистом Голос-8 , а также призёром и участником множества международных конкурсов и проектов.

Уникальная программа

В рамках предстоящего вечера зрителей ждут всем известные мировые хиты различных музыкальных направлений: блюз, джаз, фанк и эстрада. Кроме того, Арсен представит и свои авторские песни, которые уже успели завоевать любовь слушателей.

Камерная атмосфера

Уникальная возможность насладиться неповторимым голосом и фантастической энергетикой Арсена Мукенди представится в камерной обстановке. Певец, уроженец французского Конго, успешно выступает в России и исполняет произведения из репертуара таких легенд, как Стиви Уандер и Майкл Джексон.

Не упустите шанс

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Вечер с Арсеном Мукенди обещает стать настоящим праздником для всех любителей качественной музыки.