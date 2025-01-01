Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Музыкальный вояж
Билеты от 2000₽
Киноафиша Музыкальный вояж

Музыкальный вояж

16+
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Вечер с Арсеном Мукенди: Музыка разных эпох и стилей

Арсен Мукенди — невероятно яркий и харизматичный певец российской эстрады. Он является суперфиналистом проекта Главная сцена и финалистом Голос-8, а также призёром и участником множества международных конкурсов и проектов.

Уникальная программа

В рамках предстоящего вечера зрителей ждут всем известные мировые хиты различных музыкальных направлений: блюз, джаз, фанк и эстрада. Кроме того, Арсен представит и свои авторские песни, которые уже успели завоевать любовь слушателей.

Камерная атмосфера

Уникальная возможность насладиться неповторимым голосом и фантастической энергетикой Арсена Мукенди представится в камерной обстановке. Певец, уроженец французского Конго, успешно выступает в России и исполняет произведения из репертуара таких легенд, как Стиви Уандер и Майкл Джексон.

Не упустите шанс

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Вечер с Арсеном Мукенди обещает стать настоящим праздником для всех любителей качественной музыки.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 октября
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
20:00 от 2000 ₽

Фотографии

Музыкальный вояж

В ближайшие дни

Клуб романса «Две Гитары». «Новогодний Романс!»
16+
Эстрада Живая музыка
Клуб романса «Две Гитары». «Новогодний Романс!»
25 декабря в 19:00 Центральный дом работников искусств
от 400 ₽
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
11 сентября в 20:30 Сергеич
от 890 ₽
Большой женский концерт
18+
Юмор
Большой женский концерт
6 сентября в 19:00 Джон Донн
от 990 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше