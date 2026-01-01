Музыкальный вечер под шум фонтанов в Петергофе

В этом сезоне петербургские зрители смогут насладиться уникальным концертом с участием виртуозного итальянского скрипача Дино Де Пальма. Он исполнит выдающиеся произведения Н. Паганини на старинной скрипке XVIII века — инструменте‑ровеснике Петергофского дворца.

Программа концерта

В программе «Музыкального вечера под шум фонтанов» - изысканное сочетание шедевров барокко и неоклассицизма, включая:

«Stabat Mater» Дж. Б. Перголези

Сюита «Из времён Хольберга» Э. Грига

Концерт для фортепиано Ф. Й. Гайдна

В сопровождении симфонического оркестра под управлением французского дирижёра Николя Краузе на сцене выступят приглашённые солистки Мариинского и Большого театров России: Цветана Омельчук (меццо‑сопрано) и Екатерина Лёхина (сопрано).

Специальные гости вечера

Дино Де Пальма — талантливый скрипач, покоривший ведущие мировые сцены, такие как Карнеги‑холл и Линкольн‑центр в Нью‑Йорке. Он имеет за плечами сотрудничество с такими знаменитостями, как Морриконе и Пласидо Доминго. Его исполнение произведений Н. Паганини на скрипке 1795 года Карло Мантегацца обещает стать настоящим музыкальным событием.

Уникальные моменты вечера

Роскошный Белый зал Большого Петергофского дворца, включённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, станет местом проведения концерта в рамках 33-го сезона Международного музыкального фестиваля «Дворцы Санкт‑Петербурга». Гостей ожидает приветственный бокал шампанского в начале вечера и уникальная возможность наблюдать за эффектным моментом выключения фонтанов в завершение.

Инструменты и музыканты

Кроме Дино Де Пальма, на фортепиано солирует лауреат I премии Международного конкурса пианистов им. Ференца Листа Александр Кашпурин. Его исполнение концерта Ф. Й. Гайдна, в котором слышно влияние Моцарта, обещает стать настоящим шедевром.

