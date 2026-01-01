Музыкальный вечер: фортепиано
Билеты от 5000₽
Музыкальный вечер: фортепиано

Возраст 18+
О концерте

Фортепианный концерт в особняке Смирнова

В этом сезоне концерт на фортепиано с Михаилом Балашовым обещает стать уникальным событием для всех любителей музыки. Здесь классика переплетается с джазовыми импровизациями, а знакомые мелодии звучат в новом свете. Каждый вечер — это новый опыт, ведь музыка создаётся в диалоге с залом, что делает каждое исполнение поистине неповторимым.

Под руководством Михаила Балашова зрители становятся не просто слушателями, но и частью живого музыкального процесса. Открытость к общению с публикой создает атмосферу, в которой каждый может почувствовать себя вовлеченным в творческий акт. Звуки фортепиано стирают границы между сценой и залом, позволяя каждому присутствовать в моменте.

Почему стоит прийти?

Концерт — это не только музыка, но и эмоциональное взаимодействие. Здесь можно услышать как классические произведения, так и яркие джазовые импровизации, которые удивят даже искушенного слушателя. Каждое выступление становится маленьким событием с характерной энергетикой, создаваемой взаимодействием исполнителя и зрителей.

Не упустите шанс

Приходите на концерт с Михаилом Балашовым и получите возможность стать частью исключительного музыкального процесса, который способен оставить незабываемые впечатления. Не упустите chance наслаждаться живой классической и джазовой музыкой в уникальной атмосфере!

Июнь
14 июня воскресенье
19:00
Особняк Смирнова Москва, Тверской б-р, 18
от 5000 ₽

Neverlove. Last Tour
16+
Рок

30 мая в 19:00 Пространство Tau
Симфония Атака Титанов - Оркестр CAGMO
6+
Живая музыка

18 июля в 18:00 КЦ ЗИЛ
Энджел Вонг (фортепиано). Великие романтики
6+
Неоклассика

29 мая в 19:00 Соборная палата
