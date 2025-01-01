Спектакль Музыкальный спектакль «Сказка о золотом петушке». Театральный проект «Панама»

Детский Музыкальный спектакль «Сказка о золотом петушке» в Зарядье

Театральный проект «Панама» представляет музыкальный спектакль «Сказка о золотом петушке» по мотивам знаменитой сказки А. С. Пушкина. Это произведение, где каждое слово на вес золота, оживает на сцене благодаря таланту артистов и живой музыке.

Уникальный формат

В спектакле участвуют всего два исполнителя: актриса-рассказчица, которая искусно управляет всеми куклами, и музыкант, играющий на девяти необычных музыкальных инструментах. Вместе они создают неповторимую атмосферу, словно вышивая узоры этой удивительной истории.

Погружение в мир сказки

Зрители, попадая в атмосферу уютной камерности и театральной магии, с удовольствием рассказывают вместе с артистами любимую сказку. Каждый зритель становится частью этой волшебной истории, что делает спектакль особенно запоминающимся.

Не упустите возможность!

Приходите и окунитесь в мир пушкинской сказки, наполненный музыкой и искусством кукловодства. Этот спектакль обещает стать настоящим праздником для всей семьи!