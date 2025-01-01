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Киноафиша Музыкальный спектакль-притча «Кёрэй»

Спектакль Музыкальный спектакль-притча «Кёрэй»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль по мотивам японского средневекового предания «Повесть о Доме Тайра» 

В первой половине XVI века на дорогах Японии начали появляться загадочные фигуры: нищие, монахи и шпионы в одном лице. Обладая военной осанкой и быстрой реакцией на опасности, они закрывали головы большими соломенными шлемами-корзинами с узкими вертикальными просветами для глаз. Но главное их отличие — бамбуковая флейта сякухати, играя на которой, странники умиротворяли души слушающих и сеяли надежду в сердцах людей. Эти отрешившиеся от бренного мира войны самураи известны как комусо, что в переводе означает «Монахи Пустоты».

Философия музыки

Философия, заключенная в музыке сякухати, начала формироваться еще в XII веке, во времена, описанные в печальном предании «Хэйкэ Моногатари» или «Повесть о Доме Тайра». В спектакле «Кёрэй» мы используем флейту сякухати и её разновидность хотику, а также традиционные японские инструменты кото, сямисэн и барабаны тайко. Это музыкальное путешествие проведет вас по страницам древнего предания, расскажет притчу о мечах и флейтах, и, подобно монахам комусо, умиротворит ваши души, посеяв в сердцах семена надежды.

Исполнители

  • Ансамбль японской музыки Wa-On (кото, сямисэн, сякухати)
  • Группа барабанов тайко «Мияби»
  • Мастера боевых искусств

Продолжительность

1 час 20 минут без антракта.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
19:00 от 1000 ₽

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