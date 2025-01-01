Спектакль Музыкальный спектакль-притча «Кёрэй»

Спектакль по мотивам японского средневекового предания «Повесть о Доме Тайра»

В первой половине XVI века на дорогах Японии начали появляться загадочные фигуры: нищие, монахи и шпионы в одном лице. Обладая военной осанкой и быстрой реакцией на опасности, они закрывали головы большими соломенными шлемами-корзинами с узкими вертикальными просветами для глаз. Но главное их отличие — бамбуковая флейта сякухати, играя на которой, странники умиротворяли души слушающих и сеяли надежду в сердцах людей. Эти отрешившиеся от бренного мира войны самураи известны как комусо, что в переводе означает «Монахи Пустоты».

Философия музыки

Философия, заключенная в музыке сякухати, начала формироваться еще в XII веке, во времена, описанные в печальном предании «Хэйкэ Моногатари» или «Повесть о Доме Тайра». В спектакле «Кёрэй» мы используем флейту сякухати и её разновидность хотику, а также традиционные японские инструменты кото, сямисэн и барабаны тайко. Это музыкальное путешествие проведет вас по страницам древнего предания, расскажет притчу о мечах и флейтах, и, подобно монахам комусо, умиротворит ваши души, посеяв в сердцах семена надежды.

Исполнители

Ансамбль японской музыки Wa-On (кото, сямисэн, сякухати)

Группа барабанов тайко «Мияби»

Мастера боевых искусств

Продолжительность

1 час 20 минут без антракта.