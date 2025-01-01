Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Музыкальный спектакль. Мелодии парижского кафе
Киноафиша Музыкальный спектакль. Мелодии парижского кафе

Музыкальный спектакль. Мелодии парижского кафе

6+
Возраст 6+

О концерте

Мелодии парижского кафе при свете свечей

Жанр: музыкальный спектакль + экскурсия

Малый музыкальный театр рад представить музыкальный спектакль «Мелодии парижского кафе при свечах» на сцене Концертного зала ДПЦ «Святодуховский» в Александро-Невской Лавре. Вас ждут самые красивые истории любви в двух действиях, наполненные теплом света свечей и волшебством музыки.

Экскурсия по Александро-Невской Лавре

Обратите внимание! Для посещения экскурсии необходимы специальные билеты. Духовно-просветительский центр «Святодуховский» организует экскурсию по территории Александро-Невской Лавры перед началом спектакля. Билеты на экскурсию можно приобрести в день спектакля за час до начала в кассе Концертного зала.

Волшебство театра

Концертный зал наполнится светом множества свечей, создающих атмосферу уюта и романтики. Божественные звуки лучших арий и самых известных фрагментов бессмертных оперетт, в исполнении выдающихся солистов и оркестра, подарят зрителям незабываемые моменты. Великолепная акустика зала позволит насладиться жемчужинами оперетты в полной мере. Блики свечей разбудят воображение и пробудят фантазию.

Действие спектакля разворачивается в Париже в дождливый вечер, когда звучит знаменитая «La Vie en rose». Встреча главных героев рассматривается как искра, способная разжечь огонь любви. Однако развод, мельчаший к судьбе, становится причиной их расставания. Судьба снова сводит их в кафе, где они понимают, что не могут жить друг без друга.

Звуки Парижа

На сцене труппа театра исполнит самые яркие арии и фрагменты известных оперетт, которые органично вписаны в сюжет спектакля. Комичные диалоги, блестящая игра артистов и незабываемые балетные номера создадут атмосферу веселья и хорошего настроения. Зрители насладятся музыкой И. Кальмана, Ф. Легара, И. Штрауса, Дж. Верди, Ж. Оффенбаха и многих других, в живом исполнении ансамбля «AcadeMus» театра.

История Лавры

Во время экскурсии православные гиды поделятся интересными фактами об истории и значении Лавры в жизни Санкт-Петербурга и России. Они расскажут о чтимых святых, чудотворных иконах, подвижниках и настоятелях. Александро-Невская Лавра была основана в 1710 году по велению Петра I на месте Невской битвы. В конце XVIII века она получила высший церковный статус, а в 1724 году обретает свои мощи — святого благоверного князя Александра Невского, которые до сих пор хранятся в Троицком соборе.

Режиссура и продолжительность

Режиссер спектакля: Алексей Сазонов, балетмейстер: Арина Лемницкая, директор: Оксана Селина. Продолжительность спектакля — 2 часа с антрактом.

Не упустите возможность насладиться этим удивительным музыкальным событием в стенах Александро-Невской Лавры!

Купить билет на концерт Музыкальный спектакль. Мелодии парижского кафе

Помощь с билетами
В других городах
Январь
6 января вторник
19:00
Святодуховский центр Александро-Невской лавры Санкт-Петербург, наб. реки Монастырки, 1
от 1300 ₽
7 января среда
15:00
Святодуховский центр Александро-Невской лавры Санкт-Петербург, наб. реки Монастырки, 1
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Музыкальное лото со стендап-комиком
18+
Юмор Живая музыка
Музыкальное лото со стендап-комиком
3 января в 20:30 Beverly Hills
от 990 ₽
Джазовые хиты
12+
Джаз
Джазовые хиты
4 февраля в 19:00 Филармония джазовой музыки
от 1600 ₽
Стендап в темноте
18+
Юмор
Стендап в темноте
13 декабря в 23:00 Stage Standup Club
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше