Спектакль Музыкальный спектакль «Маленький Дед Мороз»

Музыкальный спектакль «Маленький Дед Мороз» в концертном зале Зарядье

Независимый театральный проект Panama представляет музыкальный кукольный спектакль «Маленький Дед Мороз». Это трогательная история о новогоднем волшебстве, силе доброты и вере в себя, которая станет отличным выбором для семейного просмотра.

Сюжет спектакля

Дети всегда стремятся стать взрослыми. Им хочется, чтобы их воспринимали всерьёз. Маленький Дед Мороз сталкивается с этой же проблемой. Несмотря на то что он первым приносит ёлку, печёт печенье и готовит сани, большие Деды Морозы не берут его с собой развозить подарки. Год за годом он наблюдает за происходящим, пока однажды не делает удивительное открытие: оказывается, его помощь может понадобиться кому-то другому!

Для кого этот спектакль?

Рекомендуем «Маленького Деда Мороза» зрителям от 3 лет. Это замечательная возможность для детей и их родителей погрузиться в атмосферу новогоднего волшебства и научиться верить в себя.

Не упустите шанс насладиться этой увлекательной историей и подарить своему ребенку незабываемые впечатления!