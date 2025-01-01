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Музыкальный спектакль «Маленький Дед Мороз»
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Киноафиша Музыкальный спектакль «Маленький Дед Мороз»

Спектакль Музыкальный спектакль «Маленький Дед Мороз»

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О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль «Маленький Дед Мороз» в концертном зале Зарядье

Независимый театральный проект Panama представляет музыкальный кукольный спектакль «Маленький Дед Мороз». Это трогательная история о новогоднем волшебстве, силе доброты и вере в себя, которая станет отличным выбором для семейного просмотра.

Сюжет спектакля

Дети всегда стремятся стать взрослыми. Им хочется, чтобы их воспринимали всерьёз. Маленький Дед Мороз сталкивается с этой же проблемой. Несмотря на то что он первым приносит ёлку, печёт печенье и готовит сани, большие Деды Морозы не берут его с собой развозить подарки. Год за годом он наблюдает за происходящим, пока однажды не делает удивительное открытие: оказывается, его помощь может понадобиться кому-то другому!

Для кого этот спектакль?

Рекомендуем «Маленького Деда Мороза» зрителям от 3 лет. Это замечательная возможность для детей и их родителей погрузиться в атмосферу новогоднего волшебства и научиться верить в себя.

Не упустите шанс насладиться этой увлекательной историей и подарить своему ребенку незабываемые впечатления!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 января
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
11:00

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