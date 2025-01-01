Спектакль Музыкальный спектакль «Кот в сапогах». Проект «Мастерская небылиц»

Приключения Кота в сапогах. Музыкальный спектакль для самых маленьких

От проекта «Мастерская небылиц» приходит увлекательная новость: «Бедный крестьянин Жак потерял кота, пушистый зверёк — единственное, что осталось в жизни бедняка». Разве можно пройти мимо такой истории? Нужно немедленно помочь!

Отыскав кота, мы узнаем его большой секрет: это не простой кот, а Кот в сапогах, который мечтает озолотить и осчастливить своего хозяина. А наших юных зрителей Кот приглашает в сказочное путешествие на помощь!

Сказочные приключения

Вместе с Котом в сапогах дети преодолеют все препятствия, проявят хитрость и смекалку. Они помогут скромному мельнику стать настоящим маркизом де Карабасом и одолеют могучего великана-людоеда!

Активное участие юных зрителей

Юные зрители смогут активно участвовать в спектакле: играть на музыкальных инструментах, ловить кроликов, учиться королевскому этикету и даже превращаться в различных животных!

Кому подойдет спектакль?

Рекомендуем данный спектакль детям от трех лет. Это отличная возможность для малышей погрузиться в мир волшебства и приключений!