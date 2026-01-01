Спектакль «Сильва» при свете свечей

«Сильва» при свете свечей
6+
Продолжительность 120 минут
О спектакле

Малый Музыкальный театр представляет «Сильву» И. Кальмана

Малый Музыкальный театр приглашает на музыкальный спектакль «Сильва», который пройдет на сцене Концертного зала ДПЦ «Святодуховский» Александра Невской Лавры. Эта опера в двух действиях расскажет историю певицы Сильвы Вареску и князя Эдвина Липперт-Вайлерсхайма, чьи чувства ставятся под сомнение сословными различиями.

Музыка и драма на одной сцене

Спектакль сочетает живую музыку, динамичное действие и яркие музыкальные номера. Зрители смогут насладиться великолепной музыкой И. Кальмана в исполнении талантливых музыкантов инструментального ансамбля «AcadeMus», лауреата международных конкурсов.

Экскурсия по Александро-Невской Лавре

Перед началом спектакля Духовно-просветительский центр «Святодуховский» организует экскурсию по территории Александро-Невской Лавры. Учтите, что для участия в экскурсии необходимо приобрести специальные билеты.

Захватывающий сюжет

В центре сюжета — чувственная история любви между Сильвой и Эдвином. Сильва, звездное имя кабаре «Орфеум», влюбляется в аристократа, но их любовь сталкивается с предвзятостью аристократического общества. Мать Эдвина, княгиня Цицилия, имеет свое мнение на этот счет и не собирается смиряться с выбором сына.

Спектакль затрагивает важные темы, такие как любовь и честь, борьба за личное счастье и место в обществе. Зрителей ждут тонкие диалоги, пронзительные сцены и яркие эмоциональные моменты.

Исторический контекст

Александро-Невская Лавра, основанная в 1710 году, стала значимой культурной и исторической достопримечательностью Санкт-Петербурга. В Лавре хранятся мощи святого князя Александра Невского, что подчеркивает её духовную значимость.

Режиссура и исполнители

  • Режиссер-постановщик: Заслуженный артист России Александр Мурашко
  • Кастинг-директор: Алексей Сазонов
  • Балетмейстер: Татьяна Андреева
  • Директор: Селина Оксана

Продолжительность спектакля — 2 часа. Ждем вас на захватывающем спектакле «Сильва»!

Сентябрь
26 сентября суббота
18:30
Святодуховский центр Александро-Невской лавры Санкт-Петербург, наб. реки Монастырки, 1
от 600 ₽

