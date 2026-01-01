Спектакль «Сильва» при свете свечей

Малый Музыкальный театр представляет «Сильву» И. Кальмана

Малый Музыкальный театр приглашает на музыкальный спектакль «Сильва», который пройдет на сцене Концертного зала ДПЦ «Святодуховский» Александра Невской Лавры. Эта опера в двух действиях расскажет историю певицы Сильвы Вареску и князя Эдвина Липперт-Вайлерсхайма, чьи чувства ставятся под сомнение сословными различиями.

Музыка и драма на одной сцене

Спектакль сочетает живую музыку, динамичное действие и яркие музыкальные номера. Зрители смогут насладиться великолепной музыкой И. Кальмана в исполнении талантливых музыкантов инструментального ансамбля «AcadeMus», лауреата международных конкурсов.

Экскурсия по Александро-Невской Лавре

Перед началом спектакля Духовно-просветительский центр «Святодуховский» организует экскурсию по территории Александро-Невской Лавры. Учтите, что для участия в экскурсии необходимо приобрести специальные билеты.

Захватывающий сюжет

В центре сюжета — чувственная история любви между Сильвой и Эдвином. Сильва, звездное имя кабаре «Орфеум», влюбляется в аристократа, но их любовь сталкивается с предвзятостью аристократического общества. Мать Эдвина, княгиня Цицилия, имеет свое мнение на этот счет и не собирается смиряться с выбором сына.

Спектакль затрагивает важные темы, такие как любовь и честь, борьба за личное счастье и место в обществе. Зрителей ждут тонкие диалоги, пронзительные сцены и яркие эмоциональные моменты.

Исторический контекст

Александро-Невская Лавра, основанная в 1710 году, стала значимой культурной и исторической достопримечательностью Санкт-Петербурга. В Лавре хранятся мощи святого князя Александра Невского, что подчеркивает её духовную значимость.

Режиссура и исполнители

Режиссер-постановщик: Заслуженный артист России Александр Мурашко

Кастинг-директор: Алексей Сазонов

Балетмейстер: Татьяна Андреева

Директор: Селина Оксана

Продолжительность спектакля — 2 часа. Ждем вас на захватывающем спектакле «Сильва»!