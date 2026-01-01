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Музыкальный спектакль Буратино
Киноафиша Музыкальный спектакль Буратино

Спектакль Музыкальный спектакль Буратино

0+
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 0+

О спектакле

Увлекательная история с любимыми героями

Любимые герои сойдут со страниц и экранов и предстанут перед вами во плоти, чтобы рассказать увлекательную и поучительную историю, а также исполнить знаменитые песни. Ваша улыбка и прекрасное настроение обеспечены: дети будут в восторге, а вы вспомните радость своего детства.

Действующие лица и исполнители

  • Буратино — Антон Бочкарев/Сергей Писарев
  • Карабас-Барабас — Евгений Иванов-Данилов/Дмитрий Сибирцев
  • Лиса Алиса — Екатерина Миронычева/Анна Синицына
  • Кот Базилио — Михаил Зыков/Игорь Янулайтис
  • Черепаха Тортилла — Софья Ефимова, Екатерина Французова
  • Дуремар — Александр Богданов/Владимир Комович
  • Мальвина — Полина Севастьянова/Екатерина Смолина
  • Артемон — Семен Мусатов/Вячеслав Зыков
  • Пьеро — Станислав Мостовой/Борис Рябухин
  • Арлекин — Иван Горин, Сергей Петрищев
  • Папа Карло — Андрей Потрохов/Дмитрий Сибирцев
  • Джузеппе — Александр Дуболазов/Данила Чернецов

Инструментальная группа Tenor's Band

  • Олег Михайлов — фортепиано
  • Максим Токаев — аккордеон
  • Михаил Хохлов — бас-гитара
  • Александр Чеботарев — ударные
Режиссер
Вячеслав Зыков
В ролях
Сергей Писарев
Антон Бочкарев
Максим Пастер
Евгений Иванов-Данилов
Екатерина Миронычева

Фотографии

Музыкальный спектакль Буратино Музыкальный спектакль Буратино
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