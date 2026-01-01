Увлекательная история с любимыми героями
Любимые герои сойдут со страниц и экранов и предстанут перед вами во плоти, чтобы рассказать увлекательную и поучительную историю, а также исполнить знаменитые песни. Ваша улыбка и прекрасное настроение обеспечены: дети будут в восторге, а вы вспомните радость своего детства.
Действующие лица и исполнители
- Буратино — Антон Бочкарев/Сергей Писарев
- Карабас-Барабас — Евгений Иванов-Данилов/Дмитрий Сибирцев
- Лиса Алиса — Екатерина Миронычева/Анна Синицына
- Кот Базилио — Михаил Зыков/Игорь Янулайтис
- Черепаха Тортилла — Софья Ефимова, Екатерина Французова
- Дуремар — Александр Богданов/Владимир Комович
- Мальвина — Полина Севастьянова/Екатерина Смолина
- Артемон — Семен Мусатов/Вячеслав Зыков
- Пьеро — Станислав Мостовой/Борис Рябухин
- Арлекин — Иван Горин, Сергей Петрищев
- Папа Карло — Андрей Потрохов/Дмитрий Сибирцев
- Джузеппе — Александр Дуболазов/Данила Чернецов
Инструментальная группа Tenor's Band
- Олег Михайлов — фортепиано
- Максим Токаев — аккордеон
- Михаил Хохлов — бас-гитара
- Александр Чеботарев — ударные