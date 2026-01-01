Увлекательная история с любимыми героями

Любимые герои сойдут со страниц и экранов и предстанут перед вами во плоти, чтобы рассказать увлекательную и поучительную историю, а также исполнить знаменитые песни. Ваша улыбка и прекрасное настроение обеспечены: дети будут в восторге, а вы вспомните радость своего детства.

Действующие лица и исполнители

Буратино — Антон Бочкарев/Сергей Писарев

Карабас-Барабас — Евгений Иванов-Данилов/Дмитрий Сибирцев

Лиса Алиса — Екатерина Миронычева/Анна Синицына

Кот Базилио — Михаил Зыков/Игорь Янулайтис

Черепаха Тортилла — Софья Ефимова, Екатерина Французова

Дуремар — Александр Богданов/Владимир Комович

Мальвина — Полина Севастьянова/Екатерина Смолина

Артемон — Семен Мусатов/Вячеслав Зыков

Пьеро — Станислав Мостовой/Борис Рябухин

Арлекин — Иван Горин, Сергей Петрищев

Папа Карло — Андрей Потрохов/Дмитрий Сибирцев

Джузеппе — Александр Дуболазов/Данила Чернецов

Инструментальная группа Tenor's Band