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Музыкальный рейс «Хит за хитом» на маршруте «Весь исторический центр Петербургa»
Киноафиша Музыкальный рейс «Хит за хитом» на маршруте «Весь исторический центр Петербургa»

Музыкальный рейс «Хит за хитом» на маршруте «Весь исторический центр Петербургa»

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О концерте/спектакле

Музыкальная прогулка на теплоходе в Санкт-Петербурге

Отдохните по-питерски с известной петербургской певицей Тиной и насладитесь уникальным музыкальным путешествием на теплоходе «Акватория звука». Приглашаем вас на рейс «Хит за хитом», где заводной танцевальный бит, мелодичный вокал и эксклюзивные аранжировки создадут незабываемую атмосферу.

Музыкальная программа

Вас ждет водопад из песен различных стилей: поп, эстрада, рок, а также любимые мелодии советских времен и современные хиты. Тина, победительница «Невской ассамблеи» и звезда Ленинградской рок-оперы, приглашает специальных гостей. Следите за афишей!

Маршрут по Неве

Теплоход отправится в продолжительное и познавательное путешествие длиной 30 км по историческому центру Петербурга. Начало маршрута пройдет через Морской порт на фоне стальных кораблей и легендарного ледокола Красин. Затем курс теплохода ляжет вокруг Васильевского острова, а далее — в Финский залив, мимо таких достопримечательностей, как:

  • Лахта-центр — самый высокий небоскреб в Европе
  • Стадион «Газпром-Арена»
  • Аквапарк «Питерлэнд»

Во второй части маршрута вы насладитесь видами исторического центра: Стрелка Васильевского острова, Ростральные колонны, Эрмитаж, Петропавловская крепость и многие другие достопримечательности.

Дополнительная информация о маршруте

Учтите, что в случае неблагоприятных погодных условий или других обстоятельств, теплоход может изменить маршрут. В этом случае речная часть продлится выше мостов Литейного, Петра Великого и Александра Невского, мимо площади Ленина и Финляндского вокзала.

Уютный теплоход

На борту теплохода вас ждут две теплые палубы. Нижняя палуба — музыкальная, а верхняя — экскурсионная с открытым променадом для загара в хорошую погоду. Здесь все места расположены у панорамных окон, а живая музыка создает незабываемую атмосферу.

Дополнительные услуги

По желанию можно заказать место за VIP-столиком в партере или в «носу капитанов» — от 500 рублей. Обратите внимание, что места не бронируются заранее. На теплоходе работает клуб-ресторан, поэтому проносить свою еду и напитки запрещено. В случае нарушения правил клуб оставляет за собой право отказать в прогулке без возмещения стоимости билетов.

Программа и маршрут могут меняться по техническим причинам или в связи с погодными условиями. Не упустите возможность насладиться удивительным музыкальным путешествием по Неве!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 июля
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:25 от 300 ₽
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Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:25 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 11 августа
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:25 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 18 августа
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:25 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 25 августа
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:25 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 1 сентября
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:25 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 8 сентября
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:25 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 15 сентября
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:25 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 22 сентября
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:25 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 29 сентября
Теплоход «Акватория звука» Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:25 от 300 ₽

Фотографии

Музыкальный рейс «Хит за хитом» на маршруте «Весь исторический центр Петербургa» Музыкальный рейс «Хит за хитом» на маршруте «Весь исторический центр Петербургa» Музыкальный рейс «Хит за хитом» на маршруте «Весь исторический центр Петербургa» Музыкальный рейс «Хит за хитом» на маршруте «Весь исторический центр Петербургa» Музыкальный рейс «Хит за хитом» на маршруте «Весь исторический центр Петербургa»

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