Музыкальный рейс «Хит за хитом» на маршруте «Весь исторический центр Петербургa»

Музыкальная прогулка на теплоходе в Санкт-Петербурге

Отдохните по-питерски с известной петербургской певицей Тиной и насладитесь уникальным музыкальным путешествием на теплоходе «Акватория звука». Приглашаем вас на рейс «Хит за хитом», где заводной танцевальный бит, мелодичный вокал и эксклюзивные аранжировки создадут незабываемую атмосферу.

Музыкальная программа

Вас ждет водопад из песен различных стилей: поп, эстрада, рок, а также любимые мелодии советских времен и современные хиты. Тина, победительница «Невской ассамблеи» и звезда Ленинградской рок-оперы, приглашает специальных гостей. Следите за афишей!

Маршрут по Неве

Теплоход отправится в продолжительное и познавательное путешествие длиной 30 км по историческому центру Петербурга. Начало маршрута пройдет через Морской порт на фоне стальных кораблей и легендарного ледокола Красин. Затем курс теплохода ляжет вокруг Васильевского острова, а далее — в Финский залив, мимо таких достопримечательностей, как:

Лахта-центр — самый высокий небоскреб в Европе

Стадион «Газпром-Арена»

Аквапарк «Питерлэнд»

Во второй части маршрута вы насладитесь видами исторического центра: Стрелка Васильевского острова, Ростральные колонны, Эрмитаж, Петропавловская крепость и многие другие достопримечательности.

Дополнительная информация о маршруте

Учтите, что в случае неблагоприятных погодных условий или других обстоятельств, теплоход может изменить маршрут. В этом случае речная часть продлится выше мостов Литейного, Петра Великого и Александра Невского, мимо площади Ленина и Финляндского вокзала.

Уютный теплоход

На борту теплохода вас ждут две теплые палубы. Нижняя палуба — музыкальная, а верхняя — экскурсионная с открытым променадом для загара в хорошую погоду. Здесь все места расположены у панорамных окон, а живая музыка создает незабываемую атмосферу.

Дополнительные услуги

По желанию можно заказать место за VIP-столиком в партере или в «носу капитанов» — от 500 рублей. Обратите внимание, что места не бронируются заранее. На теплоходе работает клуб-ресторан, поэтому проносить свою еду и напитки запрещено. В случае нарушения правил клуб оставляет за собой право отказать в прогулке без возмещения стоимости билетов.

Программа и маршрут могут меняться по техническим причинам или в связи с погодными условиями. Не упустите возможность насладиться удивительным музыкальным путешествием по Неве!