Музыкальный поединок при свечах. Орган & Рояль

Музыкальная дуэль органа и рояля от компании «Вселенная классики»

Компания «Вселенная классики» приглашает вас на уникальный концерт, где орган и рояль встретятся в захватывающем музыкальном поединке. Этот вечер предложит зрителям погружение в мир контрастов, где настойчивость и величие органа соединяются с экспрессивностью и свободой рояля.

Орган: архитектура звука

Орган, словно архитектурное сооружение, производит мощные и объёмные звуки. Его вибрация будто заставляет дрожать стены, создавая неповторимую атмосферу. В отличие от него, рояль – это живой инструмент, способный передать наиболее тонкие эмоции и настроения.

дуэт и гармония

В этом уникальном дуэте орган и рояль не соперничают, а дополняют друг друга, открывая красоту взаимодействия. В сиянии свечей музыкальная дуэль превращается в подлинный спектакль, привносящий в концертную программу редкое напряжение и гармонию.

Исполнители концерта

В концертной программе 16 ноября примут участие:

Елизавета Панченко (орган) — известная петербургская органист-виртуоз и композитор. Призёр и лауреат многочисленных европейских конкурсов и фестивалей в Финляндии, Эстонии, Германии и Швейцарии. Член Союза композиторов России и Союза композиторов Евразии.

Марина Николя (фортепиано) — талантливая петербургская пианистка, лауреат международных конкурсов в Италии, включая города Сенигалия и Марсала. Стипендиат Фонда Министерства культуры России и японского фонда имени Мацууро. Награждена именным роялем Yamaha и активно выступает как солистка в театрах Санкт-Петербурга и за рубежом.

Важно!

Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста. Обратите внимание, что в составе артистов возможны изменения.