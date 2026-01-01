Уральский молодёжный симфонический оркестр (УМСО) представит серию концертов в рамках Первого международного фестиваля искусств для детей и молодёжи «Сириус – Роза Хутор». Открытие программы будет посвящено музыкальному пейзажу — одному из самых притягательных образов романтической симфонической традиции.
Созданный в 2006 году, УМСО стал заметным явлением на музыкальной сцене России. Он не только обучает будущих музыкантов, но и активно выступает на крупных международных фестивалях. В разные годы с оркестром сотрудничали такие мастера, как Владимир Федосеев, Наталия Гутман, Денис Мацуев и многие другие.
Музыкальный пейзаж в романтической культуре всегда был более чем просто изображением природы. Он отражает внутренние переживания человека, стремящегося вырваться за пределы обыденности. XIX век с его расширенным симфоническим оркестром и интересом к единству человека и природы сделал пейзаж одним из центральных образов в музыке той эпохи.
В концерте будут представлены произведения, ставшие символами романтической традиции:
Продолжительность концерта составляет 1 час 40 минут с антрактом. Обратите внимание, что программа может быть изменена.