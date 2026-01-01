Музыкальный пейзаж на сцене Сириуса

Уральский молодёжный симфонический оркестр (УМСО) представит серию концертов в рамках Первого международного фестиваля искусств для детей и молодёжи «Сириус – Роза Хутор». Открытие программы будет посвящено музыкальному пейзажу — одному из самых притягательных образов романтической симфонической традиции.

Созданный в 2006 году, УМСО стал заметным явлением на музыкальной сцене России. Он не только обучает будущих музыкантов, но и активно выступает на крупных международных фестивалях. В разные годы с оркестром сотрудничали такие мастера, как Владимир Федосеев, Наталия Гутман, Денис Мацуев и многие другие.

Музыкальный пейзаж в романтической культуре всегда был более чем просто изображением природы. Он отражает внутренние переживания человека, стремящегося вырваться за пределы обыденности. XIX век с его расширенным симфоническим оркестром и интересом к единству человека и природы сделал пейзаж одним из центральных образов в музыке той эпохи.

Программа концерта

В концерте будут представлены произведения, ставшие символами романтической традиции:

(1843–1907): Сюита № 1 из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт», соч. 46. Части: Утро — Танец Анитры — В пещере горного короля.

(1865–1957): Концерт для скрипки с оркестром ре минор, оп. 47. Части: I. Allegro moderato; II. Adagio di molto; III. Allegro ma non tanto.

Николай Римский-Корсаков (1844–1908): Симфоническая сюита «Шехеразада», оп. 35.

Продолжительность концерта составляет 1 час 40 минут с антрактом. Обратите внимание, что программа может быть изменена.