Спектакль Музыкальный Петербург. Интерактивный концерт для детей

Музыкальный Петербург: интерактивный концерт для всей семьи

Приглашаем вас на интерактивный концерт «Музыкальный Петербург» от проекта «Лев Николаевич». Это уникальное событие подарит вашим детям незабываемые впечатления и позволит всей семье погрузиться в атмосферу волшебного Петербурга.

Что ждёт зрителей

С первыми аккордами живой музыки зал превратится в город-сказку. Дети отправятся в плавание по волнам Невы, проплывут под алыми парусами, бросят монетки на удачу и увидят белые ночи. На пути им встретятся мосты, весёлый петербургский дождь, таинственные сфинксы и добрые коты. А в финале все окажутся на настоящем балу в Зимнем дворце.

Почему это особенный спектакль

Главные герои — мудрый Лев Николаевич и весёлый Заяц — станут проводниками по Петербургу. Они шутят, спорят и вовлекают детей и родителей в общее приключение, где каждый становится активным участником. В этом спектакле нет места скуке — каждый здесь играет свою роль.

Атмосфера

Музыканты исполняют красивые джазовые мелодии на расстоянии вытянутой руки. Каждый аккорд — это дыхание города, каждая нота — шаг по мостовой. Это Петербург, который можно услышать сердцем и потрогать руками.

Совместные мгновения

«Музыкальный Петербург» — редкое время, когда родители и дети проживают одну историю вместе. Взрослые становятся ветром для парусов, держат волну Невы и танцуют с малышами. Дети впервые открывают для себя чудо музыки и игры, погружаясь в уникальный мир города.

Место проведения

Премьера состоится в уютном зале Театрального музея, где стены хранят мелодии и атмосферу Петербурга. Приходите всей семьёй и ощутите, как этот город превращается в сказку!

Возрастные рекомендации

Концерт пройдет в два сеанса: в 11:00 (1+) и в 12:30 (4+).