Музыкальный переполох

Шуточный концерт в Башкирском театре оперы и балета

В Башкирском государственном театре оперы и балета пройдет весёлый концерт, посвященный известным советским опереттам. В программе вы сможете услышать завораживающие отрывки из таких произведений, как «Вольный ветер» Исаака Дунаевского, «Цирк зажигает огни» Юрия Милютина и «Свадьба в Малиновке» Бориса Александрова. Зрители также насладятся фрагментами оперетт Имре Кальмана и Иоганна Штрауса.

Солисты оперной труппы театра, среди которых Эльвира Алькина, Любовь Буторина, Регина Звегинцева, Назгуль Ибрагимова, Татьяна Мамедова, Идель Аралбаев, Алим Каюмов, Рим Рахимов и Ильгиз Хакимов, создадут яркую и весёлую атмосферу на этом мероприятии.

Концерт станет отличной возможностью для любителей оперетт и музыкальных шуток насладиться приятным вечером с хорошей музыкой и восторженной атмосферой. Не пропустите шанс стать частью этого карнавала звуков!