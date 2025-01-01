Музыкальный мост XIX века: Петербург-Москва. Фестиваль «Чайковский. Перезагрузка»

Большой международный фестиваль «Чайковский. Перезагрузка»

Музыкальный мост XIX века: Петербург – Москва

Концерт-открытие фестиваля в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума представит Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга под руководством художественного руководителя и дирижера Антона Лубченко. В качестве солистов выступят лауреаты международных конкурсов: Екатерина Латышева (сопрано) и Гайк Казазян (скрипка). Фортепиано также будет объявлено дополнительно.

Программа концерта

В программе прозвучат произведения двух величайших композиторов: Николая Римского-Корсакова и Петра Чайковского. Эти музыканты являются основоположниками петербургской и московской композиторских школ.

Произведения Николая Римского-Корсакова

Увертюра «Светлый праздник», соч. 36

Ария Марфы из оперы «Царская невеста»

Концертная фантазия на русские темы для скрипки с оркестром, соч. 33

Увертюра «Светлый праздник» передает детские воспоминания композитора о заутренях на Пасху в Успенском монастыре Тихвина. Концертная фантазия, построенная на мелодиях народных песен, демонстрирует мастерство композитора.

Партитуры Петра Чайковского

Концерт для фортепиано с оркестром до-диез минор, соч. 30

Симфония № 5 ми минор, соч. 54

Концерт для фортепиано с оркестром объединяет оркестровые цвета и тембр солирующего инструмента. Пятая симфония Чайковского – одно из его наиболее значительных произведений. Несмотря на начальный скептицизм композитора, она стала «фундаментом» музыкальной культуры. Симфония отражает противостояние человека и судьбы, оставляя слушателей с глубокими философскими размышлениями и эмоциональными переживаниями.

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составляет 2 часа с антрактом. Рекомендуется для зрителей от 6 лет и старше.