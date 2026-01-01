Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Музыкальный мир фэнтези: Гарри Поттер
Билеты от 2800₽
Киноафиша Музыкальный мир фэнтези: Гарри Поттер

Музыкальный мир фэнтези: Гарри Поттер

6+
Возраст 6+
Билеты от 2800₽

О концерте

Волшебный мир Гарри Поттера в соборе

Кому из нас в детстве не хотелось стать волшебником? Учиться в необыкновенной школе, разговаривать с животными и иметь верных друзей, с которыми не страшны никакие трудности? Все это стало возможным благодаря одному современному мальчику, который стал любимцем не только детей, но и их родителей — Гарри Поттеру.

Мы приглашаем вас на уникальный концерт, где знакомые герои и таинственные коридоры Хогвартса оживут в чудесных картинах из песка. Под звуки музыки, написанной к знаменитым фильмам о мальчике-волшебнике, вы сможете вновь окунуться в атмосферу волшебства.

Исполнители вечера

  • Мастер песочной анимации — Анна Иванова
  • Лауреаты международных конкурсов — Камерный оркестр «Belcanto-orchestra»
  • Художественный руководитель — Григорий Римский

В программе

  • Дж. Уильямс
  • П. Дойл
  • Н. Хупер
  • А. Деспла

Не упустите возможность вновь встретиться с любимыми героями и насладиться волшебной атмосферой, которую создадут талантливые исполнители!

Купить билет на концерт Музыкальный мир фэнтези: Гарри Поттер

Помощь с билетами
Март
7 марта суббота
18:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 2800 ₽

В ближайшие дни

Почта любви
0+
Вечеринка
Почта любви
9 марта в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Новый стендап
18+
Юмор
Новый стендап
14 марта в 17:00 Punch & Judy
от 400 ₽
Ирина Ежова
18+
Шансон
Ирина Ежова
8 марта в 20:00 O'Connells Pub
от 2200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше