Музыкальный мир фэнтези: Гарри Поттер

Волшебный мир Гарри Поттера в соборе

Кому из нас в детстве не хотелось стать волшебником? Учиться в необыкновенной школе, разговаривать с животными и иметь верных друзей, с которыми не страшны никакие трудности? Все это стало возможным благодаря одному современному мальчику, который стал любимцем не только детей, но и их родителей — Гарри Поттеру.

Мы приглашаем вас на уникальный концерт, где знакомые герои и таинственные коридоры Хогвартса оживут в чудесных картинах из песка. Под звуки музыки, написанной к знаменитым фильмам о мальчике-волшебнике, вы сможете вновь окунуться в атмосферу волшебства.

Исполнители вечера

Мастер песочной анимации — Анна Иванова

Лауреаты международных конкурсов — Камерный оркестр «Belcanto-orchestra»

Художественный руководитель — Григорий Римский

В программе

Дж. Уильямс

П. Дойл

Н. Хупер

А. Деспла

Не упустите возможность вновь встретиться с любимыми героями и насладиться волшебной атмосферой, которую создадут талантливые исполнители!