Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Музыкальный мир фэнтези: Гарри Поттер
Билеты от 2800₽
Киноафиша Музыкальный мир фэнтези: Гарри Поттер

Музыкальный мир фэнтези: Гарри Поттер

6+
Возраст 6+
Билеты от 2800₽

О концерте/спектакле

Волшебство на сцене: концерт по мотивам Гарри Поттера

Кому из нас в детстве не хотелось стать волшебником? Учиться в необыкновенной школе, разговаривать с животными и иметь сплочённую команду друзей-единомышленников, с которыми даже самые сложные задачи не кажутся неразрешимыми. Все это удалось одному современному мальчику, имя которого известно не только детям - читателям и почитателям саги о Гарри Поттере, но и их родителям.

Приглашаем на уникальный концерт

Мы приглашаем вас на концерт, в котором знакомые герои, таинственные коридоры и башни лучшей школы волшебства оживут в чудесных картинах из песка. Это не просто музыкальное событие, а настоящая магия, объединяющая искусство и музыку.

Музыка, которая завораживает

В исполнении замечательных музыкантов прозвучит музыка, написанная к знаменитым фильмам о мальчике-волшебнике. Погружение в мир Гарри Поттера станет незабываемым благодаря живому звучанию и визуальным эффектам, которые перенесут вас в мир волшебства.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность стать частью этого волшебного приключения. Концерт пройдет в уютной атмосфере, где каждый зритель сможет ощутить себя частью великой истории. Билеты уже в продаже!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 августа
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
18:00 от 2800 ₽
20 сентября
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
18:00 от 2800 ₽

В ближайшие дни

Концерт при свечах. Щелкунчик, Времена года, Серенада
6+
Классическая музыка
Концерт при свечах. Щелкунчик, Времена года, Серенада
16 августа в 18:00 Англиканская церковь Святого Андрея
от 2800 ₽
Немецкое барокко
12+
Классическая музыка
Немецкое барокко
3 марта в 19:00 Новая опера им. Колобова
от 1500 ₽
А. Кристи. Убийство в Восточном экспрессе. Читает Даниил Спиваковский
12+
Живая музыка
А. Кристи. Убийство в Восточном экспрессе. Читает Даниил Спиваковский
10 октября в 19:00 Дом музыки
от 600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше