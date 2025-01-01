Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Музыкальный мир фэнтези: Гарри Поттер, Хроники Нарнии, Властелин колец
Билеты от 1000₽
Киноафиша Музыкальный мир фэнтези: Гарри Поттер, Хроники Нарнии, Властелин колец

Музыкальный мир фэнтези: Гарри Поттер, Хроники Нарнии, Властелин колец

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Мир фэнтези и музыкальные шедевры в соборе

Фэнтезийные миры, полные опасностей, приключений и верных друзей, обладают магической притягательностью как для детей, так и для взрослых. В новом спектакле вас ждёт встреча с героями культовых произведений этого жанра, которые продолжают завоёвывать сердца зрителей. Неудивительно, что именно такие приключения, где долгий и непростой путь ведёт к неизбежной победе Добра, становятся заветной мечтой каждого из нас.

Музыка кино в живом исполнении

Мы приглашаем вас провести этот субботний день вместе с знаменитым Государственным оркестром «Гусляры России». В программе — музыкальные темы из легендарных фильмов, которые давно вышли за рамки экранов и стали самостоятельным культурным явлением. Киномузыка звучит на различных концертных площадках в разнообразных аранжировках, однако исполнение популярных мелодий большими оркестрами обладает особым очарованием.

Уникальное звучание органа

Особое место в концерте занимает старинный орган Кафедрального собора святых Петра и Павла. Это уникальный инструмент добавит неповторимую атмосферу к знакомым мелодиям и позволит зрителям окунуться в романтику любимых фильмов.

Не упустите возможность зарядиться позитивными эмоциями и вспомнить захватывающие сюжеты, которые оставили след в вашем сердце!

Купить билет на концерт Музыкальный мир фэнтези: Гарри Поттер, Хроники Нарнии, Властелин колец

Помощь с билетами
Ноябрь
15 ноября суббота
18:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Глаз Народа
18+
Юмор
Глаз Народа
28 октября в 21:00 Standup Club на Трубной
от 500 ₽
Stand Up от опытных комиков
18+
Юмор
Stand Up от опытных комиков
30 сентября в 20:00 Бобры и утки
от 900 ₽
18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
5 октября в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше