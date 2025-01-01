Меню
Музыкальный мир фэнтези: Гарри Поттер, Хроники Нарнии, Властелин колец
Билеты от 1000₽
Музыкальный мир фэнтези: Гарри Поттер, Хроники Нарнии, Властелин колец

Музыкальный мир фэнтези: Гарри Поттер, Хроники Нарнии, Властелин колец

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыка волшебного мира кино в соборе

Мир фэнтези, полный опасностей, приключений и верных друзей, с каждым годом становится все более привлекательным как для детей, так и для взрослых. Этот субботний день обещает стать особенным благодаря встрече с героями самых известных произведений жанра, которые завоевали статус культовых.

Вас ждет уникальная возможность погрузиться в музыкальные темы из легендарных фильмов, которые давно вышли за рамки экранов и стали самостоятельным искусством. Их звучание можно услышать на самых различных концертных площадках, и особую атмосферу создают большие оркестры с многовековыми традициями.

Государственный оркестр «Гусляры России»

На сцене выступит знаменитый Государственный оркестр «Гусляры России», который исполнит популярные мелодии, знакомые каждому из нас. Слушая великолепные аранжировки, вы вспомните захватывающие и драматические сюжеты любимых фильмов, которые становятся ещё более переживательными в сопровождении живой музыки.

Уникальный орган кафедрального собора

В концерте также прозвучит мелодия с уникального старинного органа Кафедрального собора святых Петра и Павла. Эта редкая возможность прикоснуться к классической музыке позволит вам насладиться атмосферой романтики и волшебства.

Приходите и зарядитесь позитивными эмоциями, ведь долгий и непростой путь всегда приводит к неизбежной победе Добра — заветной мечте каждого из нас!

25 октября
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
15:00 от 1000 ₽

