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Музыкальный мир фэнтези: Гарри Поттер, Хроники Нарнии, Властелин колец
Билеты от 1000₽
Киноафиша Музыкальный мир фэнтези: Гарри Поттер, Хроники Нарнии, Властелин колец

Музыкальный мир фэнтези: Гарри Поттер, Хроники Нарнии, Властелин колец

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Мир фэнтези и музыкальное волшебство

Фэнтезийные миры, полные опасностей, приключений и верных друзей, привлекают как детей, так и взрослых. Вас ждёт новая встреча с героями культовых произведений жанра, которые продолжают завоёвывать сердца зрителей. Это неудивительно, ведь такие истории, где долгий и непростой путь приводит к победе Добра, являются заветной мечтой каждого из нас.

Приглашаем вас провести этот субботний день в компании знаменитого Государственного оркестра «Гусляры России». Оркестр исполнит музыкальные темы из легендарных фильмов, которые давно стали частью нашей культуры.

Музыка, ставшая самостоятельным искусством

Киномузыка давно вышла за рамки экранов и заняла своё место на концертных площадках по всему миру. Исполнение популярных мелодий большими оркестрами — это давняя традиция, обладающая особым очарованием и притягательностью.

Уникальное звучание старинного органа

В программе концерта также прозвучит уникальный старинный орган Кафедрального собора святых Петра и Павла. Это добавит особую атмосферу и глубину к уже знакомым мелодиям.

Окунитесь в романтическую атмосферу, вспомните захватывающие и драматические сюжеты любимых фильмов и зарядитесь позитивными эмоциями!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 августа
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
15:00 от 1000 ₽
27 сентября
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
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