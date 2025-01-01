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Музыкальный мир фэнтези: Гарри Поттер, Хроники Нарнии, Властелин колец
Билеты от 1000₽
Киноафиша Музыкальный мир фэнтези: Гарри Поттер, Хроники Нарнии, Властелин колец

Музыкальный мир фэнтези: Гарри Поттер, Хроники Нарнии, Властелин колец

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Погружение в мир фэнтези: концерт для всей семьи

Мир фэнтези, полный опасностей и приключений, магически притягателен как для детей, так и для взрослых. В новом музыкальном спектакле вас ждёт встреча с героями культовых произведений этого жанра, которые продолжают завоёвывать сердца зрителей.

Эта постановка предлагает уникальную возможность окунуться в романтическую атмосферу, вспомнить захватывающие и драматические сюжеты любимых фильмов. Долгий и непростой путь, который всегда приводит к неизбежной победе Добра, — это заветная мечта каждого из нас.

Исполнители

  • Анна Иванова — мастер песочной анимации
  • Ксения Свириденко и Лидия Савинкова — лауреаты международных конкурсов, органный дуэт Фонда «Бельканто»
  • Ольга Рапацевич — фортепиано

В программе

Зрители смогут насладиться произведениями таких композиторов, как:

  • Джон Уильямс
  • Габриэль Шор
  • Грегсон-Уильямс

Не упустите шанс зарядиться позитивными эмоциями и погрузиться в волшебный мир фэнтези!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
20:30 от 1000 ₽

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