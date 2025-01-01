Музыкальный мир фэнтези: Гарри Поттер, Хроники Нарнии, Властелин колец

Погружение в мир фэнтези: концерт для всей семьи

Мир фэнтези, полный опасностей и приключений, магически притягателен как для детей, так и для взрослых. В новом музыкальном спектакле вас ждёт встреча с героями культовых произведений этого жанра, которые продолжают завоёвывать сердца зрителей.

Эта постановка предлагает уникальную возможность окунуться в романтическую атмосферу, вспомнить захватывающие и драматические сюжеты любимых фильмов. Долгий и непростой путь, который всегда приводит к неизбежной победе Добра, — это заветная мечта каждого из нас.

Исполнители

Анна Иванова — мастер песочной анимации

Ксения Свириденко и Лидия Савинкова — лауреаты международных конкурсов, органный дуэт Фонда «Бельканто»

Ольга Рапацевич — фортепиано

В программе

Зрители смогут насладиться произведениями таких композиторов, как:

Джон Уильямс

Габриэль Шор

Грегсон-Уильямс

Не упустите шанс зарядиться позитивными эмоциями и погрузиться в волшебный мир фэнтези!