Спектакль Музыкальный магазинчик Феи Динь-динь

Музыкальное приключение для детей: «Знакомство с музыкальными инструментами»

Приглашаем юных зрителей на захватывающее музыкальное путешествие в рамках концертной программы «Знакомство с музыкальными инструментами в игровой форме», основанной на произведениях великого композитора П. И. Чайковского.

Сюжет программы

В этот раз зрители станут свидетелями необычной истории: в музыкальный магазинчик Феи Динь-динь заглянула Жаба с «гениальными» детками. Она решила купить для них музыкальные инструменты и организовать концерт. Что из этого вышло, маленькие зрители смогут увидеть на сцене театра.

Уроки музыки и труда

Программа не только развлекёт, но и научит детей важному: чтобы научиться играть на музыкальных инструментах, нужно упорно трудиться и заниматься. Это важный урок, который будет подан в увлекательной и доступной форме.

Интересные факты о Чайковском

Пётр Ильи́ч Чайко́вский — один из самых известных русских композиторов, чья музыка продолжает вдохновлять и радовать слушателей по всему миру. Его произведения отличаются мелодичностью и эмоциональностью, а также находят отражение в различных театральных постановках.

Не упустите возможность подарить своим детям незабываемые впечатления от этого музыкального спектакля! Ждем вас в театре!