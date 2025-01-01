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Музыкальный магазинчик Феи Динь-динь
Билеты от 800₽
Киноафиша Музыкальный магазинчик Феи Динь-динь

Спектакль Музыкальный магазинчик Феи Динь-динь

Постановка
Поколение 0+
Режиссер Анастасия Рудикова
Продолжительность 40 минут
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Музыкальное приключение для детей: «Знакомство с музыкальными инструментами»

Приглашаем юных зрителей на захватывающее музыкальное путешествие в рамках концертной программы «Знакомство с музыкальными инструментами в игровой форме», основанной на произведениях великого композитора П. И. Чайковского.

Сюжет программы

В этот раз зрители станут свидетелями необычной истории: в музыкальный магазинчик Феи Динь-динь заглянула Жаба с «гениальными» детками. Она решила купить для них музыкальные инструменты и организовать концерт. Что из этого вышло, маленькие зрители смогут увидеть на сцене театра.

Уроки музыки и труда

Программа не только развлекёт, но и научит детей важному: чтобы научиться играть на музыкальных инструментах, нужно упорно трудиться и заниматься. Это важный урок, который будет подан в увлекательной и доступной форме.

Интересные факты о Чайковском

Пётр Ильи́ч Чайко́вский — один из самых известных русских композиторов, чья музыка продолжает вдохновлять и радовать слушателей по всему миру. Его произведения отличаются мелодичностью и эмоциональностью, а также находят отражение в различных театральных постановках.

Не упустите возможность подарить своим детям незабываемые впечатления от этого музыкального спектакля! Ждем вас в театре!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
11:00 от 800 ₽ 11:00 от 800 ₽
25 октября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
11:00 от 800 ₽
16 ноября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
11:00 от 800 ₽

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