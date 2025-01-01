Меню
Музыкальный лекторий «Вдохновленные космосом»
16+
Приглашаем вас на уникальный музыкальный лекторий «Вдохновленные космосом», который пройдет в рамках Недели космоса. Это событие позволит зрителям погрузиться в мир музыкального искусства, получившая вдохновение от необъятной Вселенной.

Темы лектория

На лектории участники смогут узнать:

  • как создавалась музыка на космическую тематику;
  • какие инструменты и технические средства использовались для создания «космического» звучания;
  • как музыканты разных эпох передавали в своих композициях величие и таинственность Вселенной.

Формат мероприятия

Программа сочетает лекционную часть, музыкальное прослушивание и практическую демонстрацию работы гитарных педалей эффектов и другой аппаратуры, позволяющей создавать неповторимые космические звуки.

Мнение организаторов

Организаторы отмечают: «Космос всегда был источником вдохновения для творческих людей. Наш лекторий покажет, как технические достижения и художественное видение соединяются в музыке, создавая настоящие космические симфонии».

Не упустите уникальную возможность узнать больше о музыке, вдохновленной космосом, и разделить этот опыт с единомышленниками!

Октябрь
8 октября среда
19:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 250 ₽

