Музыкальные встречи на Арбате. Пётр Айду

На Арбате пройдет уникальная музыкальная встреча, в рамках которой известный пианист Пётр Айду исполнит произведения классиков. Концерт пройдет в Музее Скрябина и предназначен для поклонников как классической музыки, так и творчества самого Скрябина.
Пётр Айду — выдающийся пианист, виртуоз в исполнении на хаммерклавире и клавесине. Он является педагогом Московской консерватории и новатором. Его инициатива по созданию симфонического оркестра без дирижёра «Персимфанс» произвела настоящий фурор в музыкальной среде.
Вечер обещает быть насыщенным. Айду исполнит ряд произведений, среди которых:
Кроме музыкальных произведений, Пётр Айду поделится своими мыслями о каждом из них, что сделает этот вечер особенно интересным для зрителей.