Музыкальные встречи на Арбате. Пётр Айду

Музыкальная встреча с Петром Айду в Музее Скрябина

На Арбате пройдет уникальная музыкальная встреча, в рамках которой известный пианист Пётр Айду исполнит произведения классиков. Концерт пройдет в Музее Скрябина и предназначен для поклонников как классической музыки, так и творчества самого Скрябина.

О музыканте

Пётр Айду — выдающийся пианист, виртуоз в исполнении на хаммерклавире и клавесине. Он является педагогом Московской консерватории и новатором. Его инициатива по созданию симфонического оркестра без дирижёра «Персимфанс» произвела настоящий фурор в музыкальной среде.

Программа концерта

Вечер обещает быть насыщенным. Айду исполнит ряд произведений, среди которых:

Вагнер - Таузиг: Сцена любви из оперы «Тристан и Изольда»

Сцена любви из оперы «Тристан и Изольда» Берг: Соната си минор, ор. 1

Соната си минор, ор. 1 Скрябин: Две пьесы op. 73 - «Гирлянды» и «Тёмное пламя»

Две пьесы op. 73 - «Гирлянды» и «Тёмное пламя» Скрябин: Пять прелюдий op. 74

Пять прелюдий op. 74 Вышнеградский: «День Бытия», авторское переложение для фортепиано и чтеца (фрагмент)

Кроме музыкальных произведений, Пётр Айду поделится своими мыслями о каждом из них, что сделает этот вечер особенно интересным для зрителей.