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Музыкальные встречи на Арбате. Пётр Айду
Билеты от 600₽
Киноафиша Музыкальные встречи на Арбате. Пётр Айду

Музыкальные встречи на Арбате. Пётр Айду

6+
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте

Музыкальная встреча с Петром Айду в Музее Скрябина

На Арбате пройдет уникальная музыкальная встреча, в рамках которой известный пианист Пётр Айду исполнит произведения классиков. Концерт пройдет в Музее Скрябина и предназначен для поклонников как классической музыки, так и творчества самого Скрябина.

О музыканте

Пётр Айду — выдающийся пианист, виртуоз в исполнении на хаммерклавире и клавесине. Он является педагогом Московской консерватории и новатором. Его инициатива по созданию симфонического оркестра без дирижёра «Персимфанс» произвела настоящий фурор в музыкальной среде.

Программа концерта

Вечер обещает быть насыщенным. Айду исполнит ряд произведений, среди которых:

  • Вагнер - Таузиг: Сцена любви из оперы «Тристан и Изольда»
  • Берг: Соната си минор, ор. 1
  • Скрябин: Две пьесы op. 73 - «Гирлянды» и «Тёмное пламя»
  • Скрябин: Пять прелюдий op. 74
  • Вышнеградский: «День Бытия», авторское переложение для фортепиано и чтеца (фрагмент)

Кроме музыкальных произведений, Пётр Айду поделится своими мыслями о каждом из них, что сделает этот вечер особенно интересным для зрителей.

Купить билет на концерт Музыкальные встречи на Арбате. Пётр Айду

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Август
28 августа пятница
19:00
Музей Скрябина Москва, Б.Николопесковский пер., 11
от 600 ₽

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