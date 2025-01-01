Музыкальные вечера на Тверской,13. Аморе мио-музыка любви

Концерт «Аморе мио. Музыка любви»

В наши дни «лирический репертуар» охватывает множество музыкальных стилей — от массовых песен до оперных арий. В программе «Аморе мио. Музыка любви» солисты Москонцерта представят избранные шедевры, которые заняли достойное место в «золотой коллекции» музыкальной любви.

На концерте вы услышите:

Соло и дуэты из классических оперетт;

Знаменитые неаполитанские песни;

Запоминающиеся номера из бродвейских мюзиклов.

Исполнители

Зрителей ждут выступления талантливых музыкантов:

Ирина Суханова — сопрано, почётный деятель искусств г. Москвы;

Виктория Носовская — сопрано;

Дмитрий Бобров — тенор;

Александр Гладков — баритон;

Дмитрий Каргин — флейта;

Ирина Павлихина — скрипка;

Сергей Семёнов — партия фортепиано;

Игорь Афанасьев — ведущий;

Светлана Романова — режиссёр.

Программа концерта

В программу входят произведения различных композиторов, среди которых:

Э. Каннио, сл. А. Калифано — «Влюблённый солдат»;

Н. Бродский — Be My Love из мюзикла «Любимец Нового Орлеана»;

И. Кальман — «Карамболина» из оперетты «Фиалка Монмартра»;

И. Кальман — Дуэт «Кумир мой» из оперетты «Принцесса цирка»;

Ф. Крейслер — «Прекрасный розмарин»;

Л. Ардити, сл. Г. Альдигьери — «Поцелуй»;

Ж. Оффенбах — Дуэт Орфея и Эвридики из оперы «Орфей в аду»;

И. Кальман — Дуэт Сильвы и Эдвина из оперетты «Сильва»;

Ч. Биксио, сл. Э. Нери — «Что ж ты опустила глаза»;

В. Монти — «Чардаш»;

Ф. Легар — Дуэт Ганны и Данило из оперетты «Весёлая вдова»;

В. Юманс — Дуэт «Чай вдвоём» из мюзикла «Нет, нет, Нанетт»;

Э. Куртис, сл. Дж. Фурно — «Не забывай меня»;

Э. Л. Уэббер — Дуэт Рауля и Кристин из мюзикла «Призрак оперы»;

Р. Фальво, сл. Э. Фуско — Дуэт «Скажите, девушки»;

Л. Дэнца, сл. П. Турко — «На качелях».

Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Дополнительная информация

Перед началом концерта состоится бесплатная экскурсия по историческим залам здания Правительства Москвы. Экскурсия начнётся в 18:30, а вход по билетам с 18:00 (Подъезд № 1, ул. Тверская, д. 13). Бесплатная парковка предоставляется по предъявлении билета.