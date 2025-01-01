Музыкальные вечера на Тверской,13. Аморе мио-музыка любви

Концерт «Аморе мио. Музыка любви»
В наши дни «лирический репертуар» охватывает множество музыкальных стилей — от массовых песен до оперных арий. В программе «Аморе мио. Музыка любви» солисты Москонцерта представят избранные шедевры, которые заняли достойное место в «золотой коллекции» музыкальной любви.
На концерте вы услышите:
- Соло и дуэты из классических оперетт;
- Знаменитые неаполитанские песни;
- Запоминающиеся номера из бродвейских мюзиклов.
Исполнители
Зрителей ждут выступления талантливых музыкантов:
- Ирина Суханова — сопрано, почётный деятель искусств г. Москвы;
- Виктория Носовская — сопрано;
- Дмитрий Бобров — тенор;
- Александр Гладков — баритон;
- Дмитрий Каргин — флейта;
- Ирина Павлихина — скрипка;
- Сергей Семёнов — партия фортепиано;
- Игорь Афанасьев — ведущий;
- Светлана Романова — режиссёр.
Программа концерта
В программу входят произведения различных композиторов, среди которых:
- Э. Каннио, сл. А. Калифано — «Влюблённый солдат»;
- Н. Бродский — Be My Love из мюзикла «Любимец Нового Орлеана»;
- И. Кальман — «Карамболина» из оперетты «Фиалка Монмартра»;
- И. Кальман — Дуэт «Кумир мой» из оперетты «Принцесса цирка»;
- Ф. Крейслер — «Прекрасный розмарин»;
- Л. Ардити, сл. Г. Альдигьери — «Поцелуй»;
- Ж. Оффенбах — Дуэт Орфея и Эвридики из оперы «Орфей в аду»;
- И. Кальман — Дуэт Сильвы и Эдвина из оперетты «Сильва»;
- Ч. Биксио, сл. Э. Нери — «Что ж ты опустила глаза»;
- В. Монти — «Чардаш»;
- Ф. Легар — Дуэт Ганны и Данило из оперетты «Весёлая вдова»;
- В. Юманс — Дуэт «Чай вдвоём» из мюзикла «Нет, нет, Нанетт»;
- Э. Куртис, сл. Дж. Фурно — «Не забывай меня»;
- Э. Л. Уэббер — Дуэт Рауля и Кристин из мюзикла «Призрак оперы»;
- Р. Фальво, сл. Э. Фуско — Дуэт «Скажите, девушки»;
- Л. Дэнца, сл. П. Турко — «На качелях».
Обратите внимание, что в программе возможны изменения.
Дополнительная информация
Перед началом концерта состоится бесплатная экскурсия по историческим залам здания Правительства Москвы. Экскурсия начнётся в 18:30, а вход по билетам с 18:00 (Подъезд № 1, ул. Тверская, д. 13). Бесплатная парковка предоставляется по предъявлении билета.