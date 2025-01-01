Меню
Музыкальные вечера на Тверской,13. Аморе мио-музыка любви
Билеты от 1500₽
Музыкальные вечера на Тверской,13. Аморе мио-музыка любви

Музыкальные вечера на Тверской,13. Аморе мио-музыка любви

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Концерт «Аморе мио. Музыка любви»

В наши дни «лирический репертуар» охватывает множество музыкальных стилей — от массовых песен до оперных арий. В программе «Аморе мио. Музыка любви» солисты Москонцерта представят избранные шедевры, которые заняли достойное место в «золотой коллекции» музыкальной любви.

На концерте вы услышите:

  • Соло и дуэты из классических оперетт;
  • Знаменитые неаполитанские песни;
  • Запоминающиеся номера из бродвейских мюзиклов.

Исполнители

Зрителей ждут выступления талантливых музыкантов:

  • Ирина Суханова — сопрано, почётный деятель искусств г. Москвы;
  • Виктория Носовская — сопрано;
  • Дмитрий Бобров — тенор;
  • Александр Гладков — баритон;
  • Дмитрий Каргин — флейта;
  • Ирина Павлихина — скрипка;
  • Сергей Семёнов — партия фортепиано;
  • Игорь Афанасьев — ведущий;
  • Светлана Романова — режиссёр.

Программа концерта

В программу входят произведения различных композиторов, среди которых:

  • Э. Каннио, сл. А. Калифано — «Влюблённый солдат»;
  • Н. Бродский — Be My Love из мюзикла «Любимец Нового Орлеана»;
  • И. Кальман — «Карамболина» из оперетты «Фиалка Монмартра»;
  • И. Кальман — Дуэт «Кумир мой» из оперетты «Принцесса цирка»;
  • Ф. Крейслер — «Прекрасный розмарин»;
  • Л. Ардити, сл. Г. Альдигьери — «Поцелуй»;
  • Ж. Оффенбах — Дуэт Орфея и Эвридики из оперы «Орфей в аду»;
  • И. Кальман — Дуэт Сильвы и Эдвина из оперетты «Сильва»;
  • Ч. Биксио, сл. Э. Нери — «Что ж ты опустила глаза»;
  • В. Монти — «Чардаш»;
  • Ф. Легар — Дуэт Ганны и Данило из оперетты «Весёлая вдова»;
  • В. Юманс — Дуэт «Чай вдвоём» из мюзикла «Нет, нет, Нанетт»;
  • Э. Куртис, сл. Дж. Фурно — «Не забывай меня»;
  • Э. Л. Уэббер — Дуэт Рауля и Кристин из мюзикла «Призрак оперы»;
  • Р. Фальво, сл. Э. Фуско — Дуэт «Скажите, девушки»;
  • Л. Дэнца, сл. П. Турко — «На качелях».

Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Дополнительная информация

Перед началом концерта состоится бесплатная экскурсия по историческим залам здания Правительства Москвы. Экскурсия начнётся в 18:30, а вход по билетам с 18:00 (Подъезд № 1, ул. Тверская, д. 13). Бесплатная парковка предоставляется по предъявлении билета.

Купить билет на концерт Музыкальные вечера на Тверской,13. Аморе мио-музыка любви

Ноябрь
7 ноября пятница
19:00
Мэрия Москвы Москва, Тверская, 13
от 1500 ₽

